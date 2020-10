هند البلوشي توجه رسالة لأمير الكويت الشيخ نواف بن أحمد الصباح.. (شاهد)

View this post on Instagram

سمعاً وطاعة يا #أمير_التواضع نسأل الله له التوفيق والسداد ونسأله عز وجل أن يجعل عهده عهد خير وبركه وأمن وأمان. اللهم وفقه فيما ترضى والى ما تحب وارزقه البطانة الصالحة ليكمل مسيرة اسلافه ‏ ⁧‫#الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح#أمير_الكويت #هند_البلوشي