نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الشربيني لـ"نادين نجيم": "بموت فيكي لأنك قمر من جوه وبره" .. شاهد الهدية التي أبهرت رواد منصات التواصل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على إرسال هدية إلى صديقتها الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، بمناسبة عيد ميلادها الـ39، رغم الظروف النفسية الصعبة التي مرت بها بسبب إصابتها إثر انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.

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ونشرت رضوى الشربيني، عبر صفحتها على "تويتر" صورة لنادين نسيب بالإضافة إلى هدية بوكية ورد التي بعثتها لها، وعلقت عليها قائلة: " رغم كل الظروف اللي هي فيها...لكن مانسيتش عيد ميلادي واهتمت تبعتلي ورد من لبنان لمصر.. انا بموت فيكى يا نادين نسيب نجيم لانك قمر من جوه ومن بره".

ولاقت هدية نادين لرضوى إشادة رواد السوشال ميديا، الذين عبروا عن حبهم للفنانة اللبنانية، حيث قالت أحداهم: " الله يسعدك يانادين هستناك علشان تنوري مصر بأي وقت ياروحي".

وأضافت أخرى: " كل سنة وانت طيبة نادين إنسانة جميلة من الداخل والخارج"، وتابعت ثالثة موجهة حديثها إلى رضوى: " انت بتستاهلي الورد والمحبة كلااا يارضوى وعقبال كل سنة وتحققي كل احلااامك والله يسعدك ويفرح قلبك".

واحتفلت رضوى الشربينى، الإثنين الماضي، بعيد ميلادها الـ39، ونشرت صورتها وهي تحمل تورتة عيد الميلاد عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "أنا تميت الـ39.. تقريبًا أنا كبرت".

وقدم عدد من نجوم الإعلام والفن بدورهم التهاني لرضوى بمناسبة عيد ميلادها، ومن بينهم الفنانة أصالة، والفنانة لطيفة التونسية، والإعلامية سالي شاهين، وغيرهن.

وقدمت رضوى الشربينى عدداً من البرامج المختلفة خلال مسيرتها الاعلامية منها على قناة المحور وعلى قناة الحياة وبرنامج آخر على التلفزيون المصري ومع ذلك لم تحقق شهرة واسعة إلا من برنامجها الحالي "هي وبس" الذى يعرض على قناة CBC.

وكانت رضوى قد تصدرت في منتصف شهر سبتمبر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحها المثير للجدل عن الحجاب في برنامجها "هي وبس".

وتوجهت الإعلامية الشربيني بتقديم النصائح للسيدات اللاتي يفكرن بخلع الحجاب، محاولة إقناعهن بالعدول عن هذه الأفكار، وقالت: "لا تقلعي الحجاب أنتِ أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة"، مضيفة: "غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها قوتها، وأنتِ (المحجبة) أحسن عند ربنا".

تصريحات الإعلامية المصرية قوبلت بانتقادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحقوقيون وجمعيات نسوية، إذ اعتبروا عدم ارتداء الحجاب أحد التبريرات المستخدمة لممارسة العنف ضد المرأة والتحرش بها.



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