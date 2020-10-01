تعرف على التفاصيل المدهشة لجديد "مي كساب"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٧ صباحاً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

انتهت الفنانة مي كساب من اختيار أغاني ألبومها الجديد، حيث أوضحت أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة فى تنفيذ تلك الأغاني التى قامت باختيارها حتى يكون الألبوم جاهزا للأصدار بداية العام الجديد.

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واوضحت مي كساب في تصريح للزميل "اليوم السابع"، بأن اغاني: "أنا ماما يلا"، و"زن زن" و"يا عم الناس" و"انهيار في انهيار"، و"أنا في ضهره"، و"أنا زعلت" و"يا مسافر" ستكون من ضمن مجموعة الاغاني المختارة للألبوم الجديد.

وتعاونت الفنانة مي كساب فى الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم محمد عاطف، تامر على، أوكا، عزيز الشافعي ، حسن عطية، برازيلى.

وكانت كساب قد شاركت مؤخرا فى مسلسل "اللعبة"، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا، وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد، واحمد فتحى ومحمد ثروت ودعاء رجب وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم.

المسلسل ، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف فادي أبو السعود، وإخراج معتز التوني.

يذكرأن أخر ألبومات مي كساب صدر عام 2019 بعنوان "أنا لسه هنا"، وضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع الشعراء: محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجي، أحمد المالكي، حسن عطية، أحمد مزوق، أما الملحنين فتعاونت مع: محمد يحيى، عزيز الشافعي، محمدي، رامي جمال، مدين، اورتيجا.



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