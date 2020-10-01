نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هذا الطفل أصبح حاليا فنان شهير في الوطن العربي.. لن تصدق من يكون! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )

إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة للفنان التونسي صابر الرباعي ​، وبدا فيها طفلاً وهو يغني على أحد المسارح، أو في أحد البرامج أو المناسبات.

وعلّق المتابعون على شكل صابر والفوارق بين مظهره الحالي وذلك القديم، ورأى بعضهم أنه لم يتغيّر كثيراً وأنه لا زال يحافظ على ملامحه الأساسية، فيما أشار أخرون إلى أنهم لم يتعرفوا إليه بسهولة.

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وكان صابر قد شوّق متابعيه لفيديو كليب أغنيته الجديدة "جريدة الرجل الثاني"، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، من كلمات نزار قباني، وألحان طلال.

كما يواصل التحضير لألبومه الجديد، وقد إختار أغنيات متنوعة منها الرومانسية والدرامية والراقصة، ويتعاون صابر في الألبوم مع مجموعة مميّزة من الملحنين والشعراء والموزعين، ومنهم هشام صادق، وليد الغزالي، مدين، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام.





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