ميريام فارس تثير غضب الجمهور بعد نشرها هذا الفيديو (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٤٠ صباحاً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

أثار مقطع فيديو جديد للفنانة اللبنانية ميريام فارس، غضب الجمهور ، بسبب تجاهلها لتساؤلاتهم حول إن كانت حامل بطفلها الثاني أم لا.

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وجاءت تساؤلات الجمهور على خلفية ظهور الفنانة ميريام فارس، بوزن زائد خاصة في البطن والارداف ، في مقطع الفيديو وفي إطلالات أخرى سابقة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام ،مما يشير إلى احتمالية حملها مجددًا.

فارس بإطلالة صيفية ارتدت فيها فستانا أبيضا وفضفاضا باللونين الأصفر والأزرق، واعتمدت تسريحة شعر الكعكة المرفوعة للأعلى.

وعلق أحد الجمهور المتابع غاضبًا :" من تقريبا 4 أشهر ونحن ملاحظين وعم نحلل اذا انك حامل أو لا! وصور مبارح خلونا نحس كلامنا صحيح وحقيقي بنسبة كبيرة، بس تجاهلتينا بأمور أبسط من هيك كان فيكي تصرحي فيهن عن اسم أغنسة أو ألبوم، لذلك بعرف ما رح تردي أو تهتمي، بالمناسبة الله يحميكي ويقومك بالسلامة".

وكتبت صفحات من الصفحات المهتمة بالمشاهير على إنستغرام معلقة :" عندي شكوى من فانز ميريام فارس، هلأ بفهم انو الظروف يلي عم يمرق فيها البلد مش عم تساعد حدا يشتغل فن او يقدم اعمال جديدة بس هالشي ما بيمنع ميريام تتواصل مع فانزاتها وتعطيهم شوية من وقتها وترد عليهم وتعطيهم وجهة نظرها بالموضوع وساعتها يمكن يفهموا ظروفها ويصبرو ...مش تطنشهم وكانوا عم يحكو مع حالهم لو ما بحبوها ما بطالبوها باعمال جديدة او توضيح...وهي نشيطة ع مواقع التواصل وعم نشوفها مكملة حياتها بشكل طبيعي ....يعني مافي حجة للتطنيش".

وما زاد الشكوك أكثر حول حمل ميريام فارس، أيضًا ،هو مكوثها منذ فترة طويلة داخل المنزل، وأوضحت أنها تخاف تركه وهي ملتزمة بالحجر منذ شهر فبراير/شباط الماضي.

وعلقت الفنانة اللبنانية على صورة نشرتها قبل أيام قليلة بالقول: "تصدقوا إنّي بعدني ملتزمة بالحجر الصحي من تاريخ 23 فبراير 2020؟؟"

وطرحت ميريام على جمهورها سؤالا، بشأن الالتزام بالحجر الصحي الذاتي، قائلة: "إنتوا مين بعدو ملتزم؟؟". فيما ارتدت في إطلالتها قبعة من سعف النخل باللون البيج والبرتقالي، مع صندل مكشوف باللون الأسود.

وفى سياق متصل تقضي ميريام فارس وقتها مع ابنها جايدن، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو طريف وهي تخبز في المطبخ مع نجلها ويعدان البسكويت، كما شاركت مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، وهى تمارس الرياضة في المنزل، وكتبت على الفيديو قائلة: "الرياضة خلال الحجر الصحي غير يوميات الحجر خليك بالبيت".

وانتهت الفنانة اللبنانية من تسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هاني ربيع، والثانية باللهجة اللبنانية من كلمات إيلي حنا، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع وليد المسيح، ومن المقرر طرحهما تباعاً على "يوتيوب" خلال الفترة المقبلة.



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