نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالفيديو.. منة فضالي تخضع لتمرين قاس وتأن بشكل مثير.. والجمهور: لا تنحني كثير على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٨ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

تحرص العديد من النجمات العرب على ممارسة الرياضات المختلفة، وصولاً إلى إطلالة جذابة في أعين الجماهير والمعجبين أو لمنافسة بعضهن البعض كما يرى الجمهور، لكنها معادلة صعبة تتطلب مجهودا جبارا وشاقا داخل الصالات الرياضية.

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وتُعد الممثلة المصرية منة فضالي، واحدة من الفنانات العربيات اللواتي يمارسن الرياضة باستمرار وبشكل شبه يومي؛ إذ تحرص على إظهار حبها الشديد لممارسة الرياضة بمختلف أنواعها عبر حساباتها في "السوشال ميديا"، خاصة على إنستغرام الذي يتابعها عبره أكثر من 3 ملايين و600 ألف متابع.

ومؤخرا، فاجأت منة متابعيها عبر منصة إنستغرام بمقطع فيديو قصير، يوثق ممارستها لرياضة رفع الأثقال بمساعدة مدربها الذي كان يشجعها ويحفزها على الاستمرار، لكنها ظهرت في الفيديو وهي تصرخ من شدة الإرهاق والألم بسبب الحمل الثقيل على كتفيها.

وحصد الفيديو خلال الساعة الأولى عشرات الآلاف من المشاهدات، فيما كانت تعليقات المتابعين بالعشرات، ما بين المشجعين والمتغنين برشاقتها واستقامتها وجمالها وانوثتها، والمقدمين للنصيحة، وآخرين رأوا أنها تحاول منافسة مواطنتها دينا الشربيني التي خطفت الأنظار بفيديو مماثل في وقت سابق.

ومن بين التعليقات على الفيديو؛ "ماشاءالله بس حافظي على استقامة ظهرك في النزول علشان مايجلكيش إصابة"، "بس المفروض تتنفسي صح في الطلوع والنزول يا منوش عشان متتعبيش اكتر"، "عاش يا بطلة الابطال، هو الوزن تقيل علشان فى هزه بس الكوتش كان بيضبط ليكى مرجحة البار عاش استمرى عااااش احسن كوتش عاااااش".



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