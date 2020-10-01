في إطلالة حديثة.. غادة عبد الرازق تظهر في سن العشرينيات وتبهر الجمهور بجمالها (صورة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٢٧ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

أطلت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بشكل مختلف في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام".

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واختارت غادة عبد الرازق؛ لإطلالتها الأنيقة التي خطفت الأنظار ، بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الخدود وأحمر الشفاه باللون الأحمر ، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها على طريقة الويفى المموج وهو ما تناسب مع إطلالتها..

وبدت الفنانة عبدالرازق، (55 عاما)، في هذه الاطلالة في سن العشرينيات، واشاد جمهورها بجمالها ورشاقتها وظهورها البهي مؤكدين أنها تزداد جمالاً ورقة وإثارة .

وكانت غادة عبد الرازق ، قد شاركت في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، الذي حقق نجاحا كبيرا.

و"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس.



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