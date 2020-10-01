في أقوى مشهد إغراء.. نجمة "شارع شيكاغو" تخلع حمالة الصدر وتكشف صدرها بالكامل.. والجمهور يتحرش بها (صورة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٥٣ مساءً (خاص / دوت الخليج )

تداولت صفحات متخصصة بأخبار نجوم ومشاهير الفن، بالإضافة إلى رواد منصة إنستغرام، صورة إغراء جريئة لنجمة مسلسل شارع شيكاغو الفنانة سلاف فواخرجي.

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وعلق رواد "إنستغرام" على الصورة بكلمات غزل واعجاب وأيضا بكلمات تحتوي على تحرش لفظي خادش للحياء.

وما زاد من تعليقات الغزل والتحرش، هو ظهور النجمة السورية، عارية الصدر وبدون حمالة صدر، وقيامها بحركة إغراء جريئة ، تمثلت في وضع إحدى يديها على نهديها لتغطيتهما ووضع اليد الأخرى فوق شعرها حتى ظهر إبطها .

View this post on Instagram صباح الفل والياسمين لعيونك الحلوين يا قلبي انتي ????????♥️ @sulaffawakherji . . عقبال ما تعملي #سلاف_فواخرجي فلو . . #كيندا_حنا #كيندا_علوش #معتصم_النهار #نادين_تحسين_بيك #كارس_بش #امل_عرفة #شكرن_مرتجى #صباح_الجزائري #دنا_جبر #ديمة_الجندي #ديمة_بياعة #جيني_اسبر #محمد_خير_الجراح #مصطفى_الخاني #ميلاد_يوسف #نيبال_الجزائري #سامية_الجزائري #قوصي_خولي #باسل_خياط #عبد_فهد #قيس_الشيخ_نجيب #تيم_حسن #قمر_خلف #مهيار_خضور #تاج_حيدر #هيا_مرعشلي #وائل_شرف #explorepage A post shared by sulafa_memar_fanzz (@sulaf_fawakherji_fanz) on Sep 30, 2020 at 9:28pm PDT

ومؤخرًا أشعلت النجمة سلاف فواخرجي، منصة تداول الصور والفيديوهات الشهيرة "إنستغرام" بصورتي إغراء حديثة وصفت بأنها الأولى من نوعها لها .

وبكلمتين بليغتين علقت الجميلة سلاف فواخرجي، على اطلالتها الجريئة التي شاركت بها متابعيها على حسابها بمنصة إنستغرم، حيث قالت لجمهورها :"كل الحب" .

وظهرت نجمة "شارع شيكاغو" في الصورة الأولى بتسريحة شعر حريري بلون ذهبي ، منسدلا على كتفيها فيما يدها اليسرى تتحسس شعرها، وعينيها مغمضتان وشفتيها يرسلان حمم من لهب نحو قلوب جمهورها ومتابعيها، ويوقعانهم جميعا في سكر من جنة الخلد . وفقا لتعبير أحد رواد إنستغرام الذي قام بالمشاركة بنشر الإطلالة كغيره من أقرانه الكثر.

وقد كان لحركة الإغراء في هذه الصورة نصيب من تعليقات الإعجاب والغزل .

أما في الصورة الثانية فظهرت بعينين ساحرتين واجزاء من صدرها وذراعيها عارية، وبنفس تسريحة الشعر التي ظهرت في الصورة الأولى ، فيما بقي شفتيها على وضعهما السابق ، مثيران للدهشة والانبهار ..

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالة النجمة فواخرجي، وامطرها بعبارات وكلمات غزل واطراء واعجاب ، ومن التعليقات المنهمرة بغزارة، علق متابعون بالقول :"أنت كل الحب نموت فيك" ، "اني أهرب من حزني إليك وإلى صورك"، "ايش كل هذا الجمال والانوثة " ، "سبحان الخالق مرسومة رسم" ، "ممتلئة بالجمال الذي ليس كمثله أي جمال وبالانوثة الصاخبة التي تسحر وتسكر كل العقول" ، "يا ويلي شو هالجمال وهالحركة الساحرة" ، "تخبلين دخيل هالجمال " ، "فدوت هالجمال" ، "عيونك الحلوين سحرتنا".

كما علق آخرون بأشكال قلوب وورود ونار ملتهبة وغيرها من أشكال الحب والإعجاب والغزل.

يذكر أنه عقب انتهاء عرض مسلسل شارع شيكاغو مؤخراً ، والذي حقق نسبة مشاهدة عالية ونجاحا كبيرا، نشرت الفنانة سلاف فواخرجي، صورة عبر حسابها على إنستغرام من كواليس المسلسل، وكشفت من خلال تعليق على تلك الصورة، عن الجهد الكبير الذي قدمه القائمون على "شارع شيكاغو" حتى يتم عرضه بالشكل الذي تم تقديمه به.

وقالت النجمة السورية، إن "شارع شيكاغو" عمل جماعي تم تنفيذه بالشقاء والدموع وكتبت: "الصور الجماعية اللي تصورناها بمسلسل شارع شيكاغو كتيرة، دورت على صورة بتجمع الكل بدون استثناء مالقيت، لانو هالعمل اللي انعمل بالدمعة قبل الضحكة وبالشقا قبل الفرح، انعمل بروح الجماعة، مسلسل اخد من عمرنا وحياتنا جزء مو بسيط ولا سهل متل كل عمل بياخد مننا، بس في أعمال تانية بتعطي مو بس بتاخد، والأخد والعطاء ابدا مو مادي، وانما تأثر وتأثير".

وأشارت سلاف فواخرجي، إلى أن العمل الفني كان مغامرة، لكنها لا تستطيع معرفة إن كان المسلسل حاز على إعجاب الجمهور أو العكس؛ لأنها لا تستطيع التحكم في الأمر وعلقت: "لأي درجة نجحنا او ما نجحنا، ما بعرف المهم انو اشتغلناه بضمير بإيمان بإخلاص وبإيثار، غامرنا بكتير مطارح بس ماخاطرنا والفرق بين المغامرة والمخاطرة بسيط، المهم يكون العقل حاضر، والهدف واضح، والمسؤولية كبيرة والمغامرة أساس بالفن، واللي بيخاف من المغامرة بيبقى مكانه عم يرواح".

وتابعت : "انحب المسلسل او ما نحب هو أمر خارج عن ارادتنا ورغبتنا بس ماحدا بيقدر ينكر انو أثر، انو غير، وانو حرك مياه راكدة، وفتح آفاق لافكار مصبرة، ولقلوب متحجرة بتتمنى تحب ومو قادرة بكل الحب اللي الله عطاني ياه بقوة وانعم علي فيه وبقدرتي عليه وبالتعبير عنه".

كما وجهت الفنانة سلاف فواخرجي، رسالة إلى فريق عمل المسلسل وكذلك للمخرج والمؤلف محمد عبد العزيز الذي يعد أحد شركائها في صناعة هذه التجربة فكتبت: "بقول لعائلتي بمسلسل شارع شيكاغو بحبكم فردا فردا والاسماء كتيرة، وعزيزة وبحترم تعبكم وشراكتكم ومحبتكم واحترامكم واخلاصكم، وأخيرا محمد عبدالعزيز شريكي بالعمل، اجتمعنا بالفكر وتجلينا بالروح وحتى الجنون كمان تشاركنا فيه بكتير من الشغف والحب، سعيدة انو ايدي وايدك كانوا سوا، كبداية طريق بعدنا بأوله انت وانا".



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