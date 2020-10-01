تداول تسجيل صوتي نادر للزعيم.. إيه ما اتغيرش في عادل إمام

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٢١ مساءً (متابعات/خاصة )
لا يفضل الفنان عادل إمام الظهور في اللقاءات الصحفية والإعلامية بشكل كبير، ويعد ظهوره في أحد البرامج أمر نادر الحدوث.
وفي تسجيل صوتي نادر للزعيم مع الصحفي ربيع هنيدي، سأله فيه ماذا لم يتغير في عادل إمام؟ أجاب ببساطة: "والله طبيعتي نفسها عادل إمام نفسه ماتغيرش، أصل لو اتغيرت هفشل، عادل إمام الصغير هو اللي عمل عادل إمام اللي أنت شايفه دلوقتي، فلو اتغيرت ما أعتقدش إن هيأثر فيا التغيير لأن لو اتغيرت مش هيبقى في عادل إمام".
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أشار عادل إمام أن لديه وسواس وهاجس من الخوف على نجاحه، لافتًا إلى أن هناك أناس يغارون من نجاحه للدرجة التي جعلتهم يهاجمون نجاح "مدرسة المشاغبين" بعد مرور سنوات.
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بحوزتي كنوز وجدتها ✨..هي الآف التسجيلات الصوتية لحوارات لم تنشر بعد مع النجوم والمشاهير من #مصر #سوريا #لبنان#الخليج #تونس #المغرب #العراق #الجزائر #فلسطين في رحلة تزيد عن (30 عاما) منذ ان كنت طالبا ولليوم، جمعتني بالكثيرين منهم، بينهم من رحلوا عنا، امثال: #احمد_زكي #مديحة_كامل #سناء_جميل #كمال_الشناوي #سعيد_صالح #يونس_شلبي #طلال_مداح #محمود_عبدالعزيز #نور_الشريف#سعود_الدوسري #ذكرى #رجاء_بلمليح #عبد_الحسين_عبد_الرضا واخرين، كذلك هناك تسجيلات لفنانين اعتزلوا او لا زالوا بيننا واكبت انطلاقتهم وتحدثوا لي عن حياتهم وانجازاتهم وازماتهم وقصص حبهم وكواليس حياتهم.. والى ان احسم امر كيف سأقدم هذا الارشيف الضخم👌.. اعرض عليكم دقيقة من حوار جمعني مع #الزعيم #عادل_امام الذي لا اخفي محبتي له واني من حزبه، على ان أذيع لاحقا حواره معي كاملا ضمن أرشيفي.. وفيه اجابني عن سر عدم إنجاز مشروعه مع الغالي #دريد_لحام والتفرق العربي وامور تحدث فيها لأول مرة 💥. #ربيع_هنيدي #interview #cairo #egypt #exclusivelybreastfeedingmomView this post on Instagram
بحوزتي كنوز وجدتها ✨..هي الآف التسجيلات الصوتية لحوارات لم تنشر بعد مع النجوم والمشاهير من #مصر #سوريا #لبنان#الخليج #تونس #المغرب #العراق #الجزائر #فلسطين في رحلة تزيد عن (30 عاما) منذ ان كنت طالبا ولليوم، جمعتني بالكثيرين منهم، بينهم من رحلوا عنا، امثال: #احمد_زكي #مديحة_كامل #سناء_جميل #كمال_الشناوي #سعيد_صالح #يونس_شلبي #طلال_مداح #محمود_عبدالعزيز #نور_الشريف#سعود_الدوسري #ذكرى #رجاء_بلمليح #عبد_الحسين_عبد_الرضا واخرين، كذلك هناك تسجيلات لفنانين اعتزلوا او لا زالوا بيننا واكبت انطلاقتهم وتحدثوا لي عن حياتهم وانجازاتهم وازماتهم وقصص حبهم وكواليس حياتهم.. والى ان احسم امر كيف سأقدم هذا الارشيف الضخم👌.. اعرض عليكم دقيقة من حوار جمعني مع #الزعيم #عادل_امام الذي لا اخفي محبتي له واني من حزبه، على ان أذيع لاحقا حواره معي كاملا ضمن أرشيفي.. وفيه اجابني عن سر عدم إنجاز مشروعه مع الغالي #دريد_لحام والتفرق العربي وامور تحدث فيها لأول مرة 💥. #ربيع_هنيدي #interview #cairo #egypt #exclusivelybreastfeedingmom
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بحوزتي كنوز وجدتها ✨..هي الآف التسجيلات الصوتية لحوارات لم تنشر بعد مع النجوم والمشاهير من #مصر #سوريا #لبنان#الخليج #تونس #المغرب #العراق #الجزائر #فلسطين في رحلة تزيد عن (30 عاما) منذ ان كنت طالبا ولليوم، جمعتني بالكثيرين منهم، بينهم من رحلوا عنا، امثال: #احمد_زكي #مديحة_كامل #سناء_جميل #كمال_الشناوي #سعيد_صالح #يونس_شلبي #طلال_مداح #محمود_عبدالعزيز #نور_الشريف#سعود_الدوسري #ذكرى #رجاء_بلمليح #عبد_الحسين_عبد_الرضا واخرين، كذلك هناك تسجيلات لفنانين اعتزلوا او لا زالوا بيننا واكبت انطلاقتهم وتحدثوا لي عن حياتهم وانجازاتهم وازماتهم وقصص حبهم وكواليس حياتهم.. والى ان احسم امر كيف سأقدم هذا الارشيف الضخم👌.. اعرض عليكم دقيقة من حوار جمعني مع #الزعيم #عادل_امام الذي لا اخفي محبتي له واني من حزبه، على ان أذيع لاحقا حواره معي كاملا ضمن أرشيفي.. وفيه اجابني عن سر عدم إنجاز مشروعه مع الغالي #دريد_لحام والتفرق العربي وامور تحدث فيها لأول مرة 💥. #ربيع_هنيدي #interview #cairo #egypt #exclusivelybreastfeedingmom
A post shared by Rabei Huneidi / ربيع هنيدي (@rabihhenedi) on Sep 30, 2020 at 3:29pm PDT
كما أكد ربيع هنيدي على أن لهذا التسجيل بقية، سينشرها عبر حسابه يوضح من خلاله أجوبة الزعيم على أسئلة من مشواره الفني الطويل، وسينشر أيضًا حوارات لنجوم آخرين مثل أحمد زكي ومديحة كامل ويونس شلبي وطلال مداح وغيرهم في مسيرة عمرها 30 عامًا.
يذكر أن آخر أعمال عادل إمام هي مسلسل "فلانتينو" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، من بطولة دلال عبد العزيز، سمير صبري، داليا البحيري، حمدي المرغني، طارق الأبياري، محمد كيلاني وهدى المفتي.
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