نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كما ولدتها أمها.. ياسمين صبري تشعل منصات التواصل بإطلالة من داخل حمام سباحة (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٣٥ مساءً (خاص / دوت الخليج )

تداول رواد بمنصات التواصل الإجتماعي، صورتين للفنانة المصرية ياسمين صبري، وهي داخل حمام سباحة مطل على البحر.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

فنانة مصرية شهيرة تتعرض للاغتصاب الجماعي أمام أعين طفلها

في أقوى مشهد إغراء.. نجمة "شارع شيكاغو" تخلع حمالة الصدر وتكشف صدرها بالكامل.. والجمهور يتحرش بها (صورة)

في إطلالة حديثة.. غادة عبد الرازق تظهر في سن العشرينيات وتبهر الجمهور بجمالها (صورة)

قبل قليل.. نجمة "أنت اطرق بابي" تكشف نصفها الأسفل وتشعل منصة إنستغرام (صورة)

فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أبو هشيمة وتصدم ياسمين صبري

هيفاء وهبي تتخلى عن أنوثتها.. ومهران يكشف تفاصيل صادمة (شاهد)

بالفيديو.. منة فضالي تخضع لتمرين قاس وتأن بشكل مثير.. والجمهور: لا تنحني كثير

إيفانكا ترامب بحمالة صدر في سن المراهقة.. شاهد جمالها الخرافي

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

فضيحة جنسية تدمر مستقبل وشهرة بطلة مسلسل "أنت اطرق بابي"

مرام البلوشي تتصدر جوجل بعد إتهامها بفضيحة جسيمة

هذا الطفل أصبح حاليا فنان شهير في الوطن العربي.. لن تصدق من يكون!

للمرة الأولى.. مها المصري تتحدث عن زواج "تيم حسن" طليق ابنتها "ديمة بياعة" من "وفاء الكيلاني"

هند البلوشي توجه رسالة لأمير الكويت الشيخ نواف بن أحمد الصباح.. (شاهد)

فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة

وظهرت ياسمين صبري في إحدى الصورتين، وهي عارية تماما وظهرها المتدثر بشعرها ، موجه نحو الكاميرا ، فيما جسدها من الأمام نحو البحر .

أما في الصورة الثانية فظهرت الفنانة صبري، داخل حمام السباحة، وأمامها البحر، وهي ترتدي فستاناً ملتصقاً بجسدها ويدها اليمنى تداعب شعرها المبلل بالماء ، واليسرى على حافة المسبح.

وحظيت الصورتين بمشاركة واسعة من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، وبعناوين وتعليقات كثيرة تتغنى بجمال ياسمين صبري، وتناسق جسدها مع طولها وظهور مفاتنها أمام العيان .

وعلق احدهم قائلاً " أين البنات شوفين ياسمين وتعلمين منها الأناقة والدلال" ، وقال أخر "لنبتهل إلى الله ليزيدنا ياسمينات كياسمين صبري".

وكانت الفنانة ياسمين صبري قد نشرت مؤخراً على حسابها بموقع إنستغرام، صورتين تستعرض فيهما جسدها من الأمام ومن الخلف، وعلقت عليهما قائلة "عايزة اعرف منكم أنهي فستان أحلى رقم 1 أم رقم 2".

وأضافت " يلا جاوبوني في كومنت " .وختمت بشكل قبلة لمتابعيها.

وبدت نسرين صبري في اطلالتها، وهي تستعرض جسدها من الأمام في إحدى الصور، وفي الأخرى تستعرض جسدها من الخلف مما أثار جمهورها ومتابعيها ودفعهم للتغزل بها بكلمات رقيقة وأشكال من القلوب والقبل والورود ".

وأكد المتابعون أن "صبري" هي الاحلى وان العيون لا تنظر إلا لجماله النادر وليس إلى فساتينها.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام