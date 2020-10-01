خادمة المنزل تفتح أبواب جهنم على نانسي وزوجها وتعترف بمصيبة أمام القاضي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٢٩ مساءً (دوت الخليج )

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي قيل أنه للخادمة التي تعمل في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم.

واعترفت الخادمة أمام القاضي بأن فادي الهاشم طبيب الأسنان المتهم بقتل الشاب السوري محمد الموسى كان يقوم بأعمال غير شرعية مثل بيع المواد المخدرة أثناء تسلل القتيل إلى فيلا الفنانة رفقة أحد أصدقائه المقربين.

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وفتحت شهادة الخادمة أبواب جهنم على نانسي وزوجها اللذان ادعيا أن القتيل تسلل إلى الفيلا وهدد عائلتهما وأطفالهما بسلاح حربي مما اضطر فادي الهاشم للدفاع عن نفسه وإصابته بعدد كبير من الطلقات النافذة في جسمه ووفاته على الفور.

وكان تقرير الطب الشرعي اللبناني قد خالف في قواعده الكثير من الأساسيات الطبية التي كشف عنها تقرير الطب الشرعي السوري بعد استقدام الجثة إلى الأراضي السورية، من حيث عدد الطلقات ونوع السلاح واتجاهها، مما أثار الكثير من الشكوك حول شهادة نانسي عجرم وزوجها أمام المحكمة والجرح الذي تعرضت له في قدمها رغم ادعائها بكونها في الحمام لحظة الاقتحام المزعوم.

ومن المرجح أن يستدعى الهاشم وزوجته إلى المحكمة بعد شهادة الخادمة التي تجرم زوج نانسي بالاتجار بالمخدرات وقتل الشاب السوري لكشفه لأعمال غير شرعية والادعاء بالدفاع عن النفس بحجة الاقتحام بالمسدس البلاستيكي، وإخفاء تفاصيل الجريمة والتستر عن أجور طالب فيها المغدور بعد عمله لديه في الفيلا بتشذيب الأعشاب والاعتناء بحديقة المنزل.



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