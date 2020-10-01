بعد ظهورها عارية.. بطلة "العشق الممنوع" تتصدر غلاف مجلة شهيرة بهذه الصور (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:١١ مساءً (خاص / دوت الخليج )

تصدرت نجمة المسلسل التركي "العشق الممنوع"، بيرين سات، غلاف ثلاثة اعداد مجلة شهيرة ، من خلال صور حديثة وجريئة لها .

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وبدت الفنانة التركية بيرين سات، في غلاف ثلاثة اعداد جديدة متتالية من مجلة لوفيسيال، بملابس سوداء واخرى بيضاء بخطوط سوداء، وبحركات مختلفة في كل غلاف.

كما ظهرت في إحدى تلك الصور ، على غلاف المجلة بنسختها التركية ، وساقيها منفرجين ويديها إلى الأعلى ، وفي الاخريين ظهرت بكامل أناقتها وجمالها وسط أراضي زراعية .

وتداول رواد منصات السوشال ميديا، صور من الأغلفة الثلاثة لمجلة لوفيسيال الأكثر انتشارا في تركيا ، والتي تصدرت فيها صور نجمة "العشق الممنوع "، واشادوا بهذا الاهتمام الذي تحضى به النجمة ، من قبل الصحافة .

View this post on Instagram بيرين سات تتصدر غلاف العدد الجديد لمجلة لوفيسيال بنسختها التركية A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi) on Oct 1, 2020 at 5:56am PDT

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من مفاجأة بيرين سات ، جمهورها بنشر صور عارية على الاستوري بحسابها على " إنستغرام ".

وظهرت النجمة التركية،في الصورة الأولى وبجوارها شخصان يمسكان بقطعة قماش لتغطية الجزء الأسفل من جسدها العاري، وعلقت قائلة : "يعمل سحرهم..".

أما الصورة الثانية فظهرت وقد ارتدت الملابس وإلى جوارها ثلاثة أشخاص، أحدهم يرفع ملابسها المتدلية إلى الأرض والثاني يقوم بوزنها على ميزان فيما اكتفى الشخص الثالث بالنظر إلى الثاني . وعلقت الفنانة التركية على هذه الصورة بالقول " بيرين سات أوزغورماسور".

يذكر أن المسلسل الجديد للفنانة بيرين سات (عطايا) تصدر للموسم الثاني، قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدةً عبر "نتفليكس" عالمياً، بعد ثلاثة أيامٍ فقط من بدء عرضه، إذ بدأ عرضه مساء الـ 10 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وحصل المسلسل الجديد للنجمة بيرين سات، المعروفة في الوطن العربي، بإسم "سمر" ، على المركز الثامن في قائمة المسلسلات التركية المعروضة ، لينافس مسلسلاتٍ عالمية مثل مسلسل "Lucifer" الذي يحظى بشعبيةٍ واسعة في العالم، كما حصل المسلسل على الأكثر مشاهدةً في لبنان.

وبعد هذه الأنباء أشاد الكثيرون باختيارات الفنانة التركية بطلة مسلسل "عطايا" ، مشيرين إلى أنها تعد من أذكى الفنانات باختياراتها، حيث انتظرت سنتين من بعد السلطانة "كوسيم" لتأتي بمسلسل "عطايا" وتحقق نجاحاً كبيراً لموسمين متتاليين، متوقعين أن يحصل الموسم الثالث من المسلسل والذي أعلنت "نتفليكس" أنها بصدد تصويره، على ذات النسب وذات النجاح.

كما تجدر الإشارة إلى أن بيرين سات، شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام التي حظيت باهتمام واعجاب واسع من قبل الجمهور التركي والعربي، ومنها مسلسلات: العشق الممنوع ، فاطمة جول ، انتقام، السلطانة كوسيم ، وفيلم عالمي الخاص .

وبيرين سات من مواليد 26 فبراير 1984 في مدينة أنقرة التي شهدت مسيرة حياتها الفنية الحافلة بالنجاح على المستوى الداخلي وعلى المستويين العربي والدولي.



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