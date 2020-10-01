نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فنانة كويتية تشتم ابنة صدام حسين بعد تعزيتها بوفاة الشيخ صباح والجمهور: عيب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٣٦ مساءً (دوت الخليج )

هاجمت الممثلة والإعلامية الكويتية مي العيدان، رغد الابنة الكبرى للرئيس العراقي السابق صدام حسين بعد تعزية الأخيرة للشعب الكويتي بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعادت مي العيدان نشر تغريدة رغد صدام حسين، عبر صفحتها على “انستجرام”، وعلقت قائلة: “رغد صدام حسين تعزي الشعب الكويتي بوفاة الامير صباح الاحمد . . . وانا اقولك لج الشعب الكويتي مايبي شي من رقعة وجهج . . فارقينا لابوج لابو اللي خلفج خلينا بحزنا مانبي منج شي”.

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وتعرضت مي العيدان لهجوم مُضاد إثر هذا التعليق، فكتب أحدهم لها: ” مي على فكره ابوها قتل زوجها ومع ذلك ماكرهته ترى الي فات مات وصدقيني الدنيا متسوى”.

وكتب آخر: ” ومن انتي تتكلمي باسم الكويت فيها ناس عيال اصل طيبين ومحترمين على اي اساس تتكلمي عنهن بصفتج شو خلي رايج لج عيب تتعاملي مع ناس جذي”.

وهاجمتها مُتابعة قائلة: ” لاحول ولا قوة الا بالله.. وش هالاسلوب الي عليك .. مفروض تكونين راقيه بأسلوبك يا مي “.

وأشاد مُتابع بأخلاق رغد وكتب: ” أصيلة بنت صدام يكفي سوت باصلها وتركت كل الخلافات والاحقاد على طرف لأن مايجوز على الميت الا الرحمة وهي عاملتكم باصلها واخلاقها وانت رديتي عليها باصلج واخلاقج والاناء ينضح بما فيه”.

وكانت رغد قد نشرت تغريدة بحسابها على تويتر قالت فيها: “نحن رغد صدام حسين نقدم التعازي الى شعب الكويت.. انا لله وانا اليه راجعون”.





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