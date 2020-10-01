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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عهد جديد ومنارة أمل للكويت، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت السادس عشر، والسادس بعد الاستقلال، أحد مؤسسي الشرطة الحديثة، بذل الجهد في رفع مستوى رجالها وتحديث أجهزتها بالأساليب العلمية، ترقى في أعلى المناصب في الدولة منذ منتصف القرن الماضي، جمع خبرة الكويت وتاريخها، فهو سليل بيت الحكمة، خريج مدرسة الحكماء الكبار الراحلين، تتلمذ على يد أولئك الذين قادوا البلاد سنين طويلة بالحكمة والرؤية الثاقبة، كان خير من عاونهم وساندهم وارتوى من خبرتهم.

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صور أرشيفية من تاريخ الشيخ نواف الأحمد تخبرك حقيقة أمير الكويت الجديد .. منها إبان غزو صدام حسين للكويت (شاهد)

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الشيخ نواف الأحمد مع الشاعر أحمد السقاف والشيخ جابر العبدالله الجابر

الشيخ نواف الأحمد يسلم شهادة الدورة الإدارية لضباط الشرطة في عام 1978

الشيخ نواف الأحمد يتفقد مركز المعلومات الآلي بالداخلية عام 1981

الشيخ نواف الأحمد مستمعاً لإحد الضباط الكويتيين في السعدودية أثناء الغزو العراقي للكويت

الشيخ نواف الأحمد في دورة درع الجزيرة عام 1990

الشيخ نواف الأحمد في فترة وزارته للشؤون الإجتماعية والعمل

الشيخ نواف الأحمد مستقبلاً أصدقاء الشرطة عام 1991

الشيخ نواف الأحمد يتفقد معسكر الصمود في الحرس الوطني عام 1998

الشيخ نواف الأحمد مع الشيخ صباح الاحمد في حفل وليمة جاسم الخرافي في عام 2003

الشيخ نواف الأحمد في مجلس الأمة أثناء أداء القسم لتوليه ولاية العهد عام 2000

الشيخ نواف الأحمد الصباح مؤدياً جلسة القسم أميراً لدولة الكويت عام 2020

المصدر: القبس