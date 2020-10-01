هيفاء وهبي الضحية رقم 2 بعد دانا جبر وصورها المسربة تجتاح مواقع التواصل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٣٤ مساءً (دوت الخليج)

في فضيحة جديدة ومدوية للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سربت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” أربعة صور لها وهي شبه عارية.

وحسب الصور المسربة التي نعتذر عن نشرها، فقد ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بالمايوه وحمالة الصدر فقط، وذلك بعد ظهورها بفيديو جمعها بمعتصم النهار وهما يتهيأن لتبادل القبلات فيما بينهما، وذلك خلال تصوير أحد المقاطع في مسلسل “أسود فاتح”، والذي عمل على تأليفه الفنان أمين جمال، والمخرج كريم العدل.

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وارفقت هيفاء الفيديو برسالة تحمل كلمات معاني الحب والغزل بالفنان السوري قائلة: “قمرين دول ولا عينيك، مممثل هادئ ومحترم ويليق فيك النجاح، وسيم جداً”.

اللبنانية هيفاء وهبي فضيحة كبيرة من العيار الثقيل إثر تداول صورة عارية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي في وضع مخل للآداب. وشن عدد حسابات لمتابعين على موقع انستغرام حملة جدل قوية جداً ضد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي . في تعليقاتها على احدى الصور التي تظهر من خلالها بملابس فاضحة، مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتناقلونها سريعاً.

وتساءل رواد مواقع التواصل عن تفاصيل تلك الصور، وكيف تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي. وكيف وقعت بأيديهم.

وفي وقت سابق، أصدر قاضي غرفة المشورة بمحكمة الجيزة، قراراً بتجديد حبس الملحن المصري محمد وزيري لمدة شهر. بسبب اتهامه بخيانة الأمانة وسرقة أموال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.



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