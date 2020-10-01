مجددَّا.. ابنة "عمرو دياب" تثير جدل كبير في مواقع التواصل الإجتماعي.. (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ مساءً (متابعات/خاصة )

أثارت "نور"، إبنة الفنان المصري عمرو دياب ، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن إعتقد البعض أنها غيّرت ديانتها، وظهرت ترتدي صليباً في صورة جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة.

وردّت نور على ذلك الأمر بتأكيدها أن السلسلة ترمز الى إحدى الماركات العالمية، التي تتخذ هذا الشكل، مشددةً على أنه ليس صليباً.

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وأعادت هذه السلسلة إلى الأذهان ما تردد عام 2008 عن إعتناق عمرو للمسيحية، بعد إختفائه بسبب مرضه، إلى أن أصدر بياناً نفى فيه إعتناقه المسيحية، وأعرب فيه عن إندهاشه من إثارة موضوع يتعلق بولائه للدين الإسلامين الذي نشأ في كنفه، وتعلّم أصوله من والده، الذي كان يحفظ القرآن الكريم ويجوّده ويفسّره

وردت دياب على الاشاعات والأخبار المتداولة بنفيها بشكل قاطع والتأكيد بأن السلسلة التي ارتدتها في ظهورها الأخير ترمز الى لوغو احدى الماركات العالمية في عالم الأزياء

واستذكر الجمهور غياب الهضبة عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة وترجيح المتابعين في تلك الفترة سبب غيابه لتغيير ديانته الى المسيحية ليخرج دياب وينفي الشائعات ويعبر عن تمسكه بقيم وتعاليم الديانة الاسلامية التي تربى في كتفها تحت ظل والده الذي كان يحفظ القران الكريم ويحس تجويده وتفسير معانيه

والجدير بالذكر ان دياب كان قد أطلق منذ فترة قصيرة أغنيته أماكن السهر وحازت الأغنية على اعجاب الجمهور واحتلت الترند في الوطن العربي كأكثر أغنية مسموعة في فصل الخريف

ويشار الى ان دياب كان قد أحيى حفل غنائي في ينبع في المملكة العربية السعودية وقد فيها باقة من أجمل أغنياته أمثال اماكن السهر ومن ألبومه الأخير سهران



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