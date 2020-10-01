أبو هشيمة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول ياسمين صبري

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:١١ مساءً (دوت الخليج)

ردّ رجل الأعمال المصري الشهير، أحمد أبو هشيمة، عما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص السيارة التي أهداها لزوجته الفنانة ياسمين صبري.

وقال أحمد أبو هشيمة، في تصريحات أوردها عنه موقع "القاهرة 24، إن ما يتم تداوله عن السيارة وثمنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح على الإطلاق، مضيفاً:"بالفعل أشتريت سيارة رولز رويس وسددت ماعليها من ضرائب ورسوم".

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وكان رواد مواقع التواصل قد تداولو مستنداً يُشير إلى حصول أبو هشيمة على إعفاءات ضريبية على السيارة التي أشتراها للفنانة ياسمين صبري، ليرد بنفي وجود أي مغالاة أو تهاون في الرسوم أو تقديرها:"هذا حق الدولة".

وتصدرت الفنانة المصرية ياسمين صبري أخبار المشاهير خلال الأيام الماضية بعدما حصولها على سيارة رولز رويس داون كشف كهدية من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ويبلغ سعر السيارة بعد إنهاء كافة الإجراءات حوالي 9.8 مليون جنيه، إذ يبلغ ثمن السيارة حوالي 6.114 مليون جنيه، كما تقدر ثمن إنهاء الرسوم الجمركية حوالي 3.717 مليون جنيه.

وتزوجت الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال الشهير أبو هشيمة في شهر أبريل الماضي في أحد أشهر الزيجات العربية خلال 2020.



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