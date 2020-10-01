نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأربعاء القادم.. تعرف على توقيت عرض الجزء الثاني من "المؤسس عثمان" وتردد قناة البث على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٣ مساءً (دوت الخليج - متابعات خاصة)

ينطلق المسلسل التركي المؤسس عثمان في موسمه الثاني الأربعاء القادم الموافق 7 أكتوبر على شاشة قناة ATV التركية.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وظهر في الإعلان الترويجي الثاني للمسلسل عودة أرطغرل إلى القبيلة والذي يجسد دوره الفنان التركي يغيت عمر، حيث يظهر خوض عثمان بن أرطغرل معركة شرسة ضد البيزنطيين.

والمسلسل الشهير في الموسم الجديد من إنتاج والسيناريو محمد بوزداغ ، وإخراج متين غوناي والدور الرئيسي للفنان التركي الشهير بوراك أوزجيفيت بشخصية عثمان بك.

إليك تردد قناة atv التركية الجديد على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات :

التردد: 10796. الاستقطاب: 25700. الجودة: sd. التشفير: مجاني. معامل التصحيح: 5/6.





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