نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر في ظهور نادر.. الفنانة المعتزلة جيهان نصر تتقدم الصفوف في "النافورة" (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٦ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة حديثة للفنانة المصرية جيهان نصر ، تعد ثاني ظهور لها منذ اعتزالها الفن قبل نحو عقدين.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

"رونالدو" يستعرض جسد "جورجينا" بصورة ساخنة من على الفراش

كيم كارداشيان تفاجئ الجمهور بتجميد حساباتها بمواقع التواصل .. شاهد السبب

بعد تصدره الترند.. تعرف على قصة هاشتاغ "هيا الشعيبي تسيء للسعودية"

وضعت يدها بمكان حساس.. هيا مرعشلي تفقد الجمهور صوابه بهذه الحركة (شاهد)

بملابس مكشوف.. ميس حمدان تمارس تمارين رياضية أثارت أنتقادات حادة (فيديو)

الأربعاء القادم.. تعرف على توقيت عرض الجزء الثاني من "المؤسس عثمان" وتردد قناة البث

أبو هشيمة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول ياسمين صبري

بالملابس الداخلية.. نجمة "النهاية" تسقط أرضا وهي ترقص "العمود" في بث مباشر (فيديو)

في أجرأ إطلالة.. هيفاء وهبي تستغني عن السروال وتكشف أردافها.. والجمهور: تبرعوا لها حتى بقميص نوم (صور)

هيفاء وهبي الضحية رقم 2 بعد دانا جبر وصورها المسربة تجتاح مواقع التواصل

بالصور.. هنا الزاهد تتحول إلى نسخة من "مارلين مونرو" والجمهور ينبهر ويعرض عليها طلب غير متوقع (صور)

كما لم ترونه من قبل.. كاظم الساهر يطل على الجمهور عبر فيديو وصور مجسمة (شاهد)

شاهد.. مطالبة واسعة بحذف صورة نادرة تجمع نورمان أسعد وطليقها أيمن زيدان.. والجمهور يرد بنشر صور أخرى

حارس والدة كيم كارداشيان يفضحها ويكشف ماكانت تفعل به وهو نائم!

فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة

والتقطت الصورة للفنانة المعتزلة، خلال حضورها حفل الموسيقار عمر خيرت ، الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي على مسرح النافورة بدار الأوبرا في القاهرة.

وحرصت جيهان نصر ، على التواجد في الحفل والجلوس في الصفوف الأولى ، تقديرا للموسيقار خيرات، ولولعها بصوته واغانيه.

يذكر أن أخر ظهور للفنانة جيهان نصر كان قبل عام اثناء حضورها مسرحية الملك لير بصحبة بناتها الثلاث وإبنها .

وكانت قد نشرت حينها الفنانة هبة مجدي ، وهي من ضمن المشاركين في المسرحية، صورة جمعتها بجيهان نصر وكتبت تعليق عليها جاء فيه: ” أجمل مفاجأة حصلت إمبارح فى عرض الملك لير ، إني شفت النجمة جيهان نصر وأولادها .. أنا بحبها قوي وإنتي شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".

تعد الفنانة المعتزلة جيهان نصر قليلة بل نادرة الظهور منذ قرار اعتزالها الفن قبل أكثر من عشرين عاما بعد زواجها من رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي .





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام