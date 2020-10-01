كيم كارداشيان تفاجئ الجمهور بتجميد حساباتها بمواقع التواصل .. شاهد السبب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٢٠ مساءً (دوت الخليج / متابعات )

قررت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان، تجميد حسابيها على موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، احتجاجا على انتشار الكراهية والمعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي.

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وقالت كارداشيان في تغريدة على "تويتر" مؤخراً، إن "المعلومات المضللة التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير خطير على انتخاباتنا وتقوض ديمقراطيتنا".

وكانت كارداشيان قد انضمت إلى حملة "أوقفوا الكراهية من أجل الربح" التي تضغط على "فيسبوك" لإزالة المنشورات التي تنضح بخطاب الكراهية.

ونفذت كارداشيان قرار تجميد حسابيها على فيسبوك وانستغرام،في اليوم التالي لاعلانها عنه عبر تغريدة لها في "تويتر"، الشهر المنصرم، والتي دعت فيها متابعيها لتأييد حملة المناهضة للكراهية.



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