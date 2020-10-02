نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قرصنة جديدة.. ريماس منصور تكشف عن تسرب صور وبيانات شخصية خاصة بها وبـ 50 فنانة لشخص مجهول (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٦ صباحاً (خاص / دوت الخليج )

تعرضت الفنانة السعودية ريماس منصور، لعملية قرصنة لصور وبيانات شخصية خاصة بها ، بعد أن تم استدراجها تحت مزاعم دعوتها لرحلة سياحية.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

أبو هشيمة ينفصل عن ياسمين صبري ويعود لهيفاء والجمهور: أخذها لحم ورماها عظم

"رونالدو" يستعرض جسد "جورجينا" بصورة ساخنة من على الفراش

كيم كارداشيان تفاجئ الجمهور بتجميد حساباتها بمواقع التواصل .. شاهد السبب

بعد تصدره الترند.. تعرف على قصة هاشتاغ "هيا الشعيبي تسيء للسعودية"

في ظهور نادر.. الفنانة المعتزلة جيهان نصر تتقدم الصفوف في "النافورة" (شاهد)

وضعت يدها بمكان حساس.. هيا مرعشلي تفقد الجمهور صوابه بهذه الحركة (شاهد)

بملابس مكشوف.. ميس حمدان تمارس تمارين رياضية أثارت أنتقادات حادة (فيديو)

الأربعاء القادم.. تعرف على توقيت عرض الجزء الثاني من "المؤسس عثمان" وتردد قناة البث

أبو هشيمة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول ياسمين صبري

بالملابس الداخلية.. نجمة "النهاية" تسقط أرضا وهي ترقص "العمود" في بث مباشر (فيديو)

في أجرأ إطلالة.. هيفاء وهبي تستغني عن السروال وتكشف أردافها.. والجمهور: تبرعوا لها حتى بقميص نوم (صور)

هيفاء وهبي الضحية رقم 2 بعد دانا جبر وصورها المسربة تجتاح مواقع التواصل

بالصور.. هنا الزاهد تتحول إلى نسخة من "مارلين مونرو" والجمهور ينبهر ويعرض عليها طلب غير متوقع (صور)

كما لم ترونه من قبل.. كاظم الساهر يطل على الجمهور عبر فيديو وصور مجسمة (شاهد)

فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة

وقام بالعملية أحد الأشخاص الذي ادعى أنه على علاقة برحلات "كروز"، ووجه للفنانة ريماس منصور، دعوة وتفاصيل الرحلة وأرسل لها صورا للجناح، منوهًا إلى أنه دعا زميلاتها من الوسط الفني والإعلاميين، حتى تمكن من جعلها تسرب له صورها وبياناتها الشخصية.

وقالت ريماس منصور، في مقطع فيديو وثقته عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" إنها حاولت التحقق من زميلاتها فأكدن لها وصول الدعوات وإرسال بياناتهن وكل شيء خاص بالرحلة، لافتة إلى أن ذلك الشخص ظل يؤجل الرحلة بداعي عدم وصول التذاكر.

وأوضحت ريماس ، أن التأجيل بشأن التذاكر جعلها تشك في الأمر، خاصة أنه حصل على بيانات وهويات 58 شخصًا من الرياض وجدة، مردفة أنها تواصلت مع الشركة السياحية المسؤولة عن رحلات "كروز" فقالت إنه "نصاب" باسمها ولا يوجد شيء من هذا القبيل.

واضافت أنها حاولت التواصل مع ذلك الشخص فتعلل بأنه ينتظر إيجاد شخص يدفع أموال الرحلة بدلاً عن المدعويين. مؤكدة انه بعدها أغلق هاتفه واضطرت لعمل بلاغ رسمي فيه، وهو ما جعله يتواصل معها لاحقا ويؤكد أنه مريض وأرسل لها صورا وهو طريح الفراش الأمر الذي جعلها تستغرب أمره ووصفته بالمريض النفسي.

وحذرت الفنانة السعودية، متابعيها بألا ينساقوا وراء مثل هذه الدعوات، موضحة أنه حال تكرر الأمر مع أحد فعليه أن يطلب خطابًا من الجهة المنوط بها مثل هذه الرحلات وليس من شخص يدعي أنه على علاقة بالشركة، بحيث يكون التواصل مع جهة رسمية وبخطاب رسمي.

ومؤخرا ردت ريماس منصور، على اتهامات بعض متابعيها على السوشال ميديا، بأن منزلها الفخم الجديد هو هدية من قبل أحد معجبيها وأنها لم تدفع ثمنه، مشيرة إلى أن هذا الكلام لا يمت للحقيقة بصلة خاصة أنه إيجار.

وقالت ريماس، في مقطع فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات": "هذه السناب موجهة للناس الملاقيف والحاسوديين.. واللي قاعدين يقولوا عقب ما احترق بيتها اشترولها معجبيها بيت وزين لها كل شيء ببلاش.. والله العظيم بيتي ده إيجار ورأس أمي إيجار".

وتابعت: "واللي يقولولي إيجار يا ريماس وقاعدة تزينين فيه وحديقة وديكورات.. أنا أحب الشيء الزين حتى لو كان مش بيتي وبعدين أنا عاملة عقد طويل.. وأول ما اشتري بيت هصور وأفرحكم.. انتوا بس ادعولي".

واختتمت حديثها قائلةً "الفن بيطلع فلوس لكن أنا إنسانة مبذرة.. وأحب الزين وكنت مضيعة فلوسي في السفريات والمشاركات ومضيعة فلوسي كلها كل قرش يجيلي أصرفه.. وندمانة على كل ريال صرفته دخل علي من شغل بس الحمد لله أنا وعيت وصرت أفكر في المستقبل".

انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام

وتأتي هذه العملية بعد نحو شهر من تعرض العديد من الفنانات في الوطن العربي، لقرصنة صور ومقاطع فيديو وبيانات شخصية أخرى ، ومنهن دانا جبر وهيا مرعشلي، وإيمان العاصي.