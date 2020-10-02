غادة عادل تثير ضجة بظهورها في حضن رجل ملتحي.. والمفاجأة في هويته!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٢٨ صباحاً (دوت الخليج)

فوجئ جمهور غادة عادل بصورة نشرتها عبر خاصية ستوري على حسابها في أنستقرام، وما أن قرأوا التعليق المرفق مع الصورة حتى أدركوا مَن هو الرجل الذي تحتضنه الممثلة المصرية.

وأثارت الصورة التي يظهر فيها "محمد" ابن غادة عادل جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ دفعت المتابعين للسؤال عن سن النجمة المصرية.

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وشارك المتابعون بتعليقات طريفة على الصورة، إذ تساءل حساب يحمل اسم "حازم توفيق": "ما إحساسك عندما تعلم أن هذا ابن غادة عادل؟".

وكتبت غادة عادل (45 عاماً) رسالة إلى ابنها الأكبر مع الصورة قالت فيها: "عيد ميلاد سعيد يا روح قلب أمك، ربنا يحميك يا حبيبي ويسعد قلبك".

وتزوجت غادة عادل من المنتج والمخرج المصري مجدي الهواري، في عام 1997، وأنجبت منه خمسة أبناء، هم محمد وعبدالله ومريم وحمزة وعز الدين.

وأعلن مجدي الهواري وغادة عادل طلاقهما رسمياً في عام 2018، بعد زواج دام 20 عاما.





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