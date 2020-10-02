نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بطلة "المؤسس عثمان" تستعرض جسدها بالملابس الداخلية وتصدم الجمهور على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ صباحاً (دوت الخليج - خاص)

اصطادت عدسات المصورين الفنانة التركية الشابة أصليهان كارالار بطلة المسلسل الشهير "قيامة عثمان" أثناء قضائها إجازتها في سواحل بودروم التركية.

وظهرت النجمة التركية في الصور بمايوه مثير من قطعتين مقلّم بالأبيض والأزرق وهي تستمع بالشمس في شواطئ بودروم فيما ظهرت في صور أخرى تقود دراجة مائية "جيت سكي" في البحر.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

شاهد قصة إعتناق "برنسيسة الغناء العربي" الإسلام.. وسبب تهنئة نجوم الفن لها (صور)

إيفانكا ترامب تحضر اجتماع أممي بدون ملابس داخلية وتلفت أنظار العالم.. شاهد

تسريب 3 صور فاضحة للفنانة جوري بكر تكشف تفاصيلها بوضوح وتشعل "إنستغرام" (شاهد)

غادة عادل تثير ضجة بظهورها في حضن رجل ملتحي.. والمفاجأة في هويته!

لأول مرة.. كشف سر ظهور "قبر أردوغان" في مسلسل وادي الذئاب

أبو هشيمة ينفصل عن ياسمين صبري ويعود لهيفاء والجمهور: أخذها لحم ورماها عظم

قرصنة جديدة.. ريماس منصور تكشف عن تسرب صور وبيانات شخصية خاصة بها وبـ 50 فنانة لشخص مجهول (فيديو)

"رونالدو" يستعرض جسد "جورجينا" بصورة ساخنة من على الفراش

كيم كارداشيان تفاجئ الجمهور بتجميد حساباتها بمواقع التواصل .. شاهد السبب

بعد تصدره الترند.. تعرف على قصة هاشتاغ "هيا الشعيبي تسيء للسعودية"

في ظهور نادر.. الفنانة المعتزلة جيهان نصر تتقدم الصفوف في "النافورة" (شاهد)

وضعت يدها بمكان حساس.. هيا مرعشلي تفقد الجمهور صوابه بهذه الحركة (شاهد)

بملابس مكشوف.. ميس حمدان تمارس تمارين رياضية أثارت أنتقادات حادة (فيديو)

الأربعاء القادم.. تعرف على توقيت عرض الجزء الثاني من "المؤسس عثمان" وتردد قناة البث

فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة

وأمس الأول أكدت وسائل إعلام تركية أن النجمة أصليهان كارالار لن تشارك في الموسم الثاني من المسلسل الشهير "قيامة عثمان".

وجسدت الممثلة الشابة “أصليهان كارالار” في المسلسل شخصية “مال خاتون”، زوجة غازي عثمان مؤسس الإمبراطورية العثمانية.

وكانت كارالار فازت مؤخرا بلقب "أفضل ممثلة صاعدة" في حفل توزيع جوائز القمة الذهبية عن دورها بمسلسل قيامة عثمان.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام