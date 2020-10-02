نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد قصة إعتناق "برنسيسة الغناء العربي" الإسلام.. وسبب تهنئة نجوم الفن لها (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٢٩ صباحاً (خاص / دوت الخليج )

احتفلت برنسيسة الغناء العربي، ديانا حداد بعيد ميلادها الـ 44 ، الذي يصادف يوم 1 من تشرين الأول / أكتوبر ، بحضور عدد من أقاربها وأصدقائها المقربون فقط بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

إيفانكا ترامب تحضر اجتماع أممي بدون ملابس داخلية وتلفت أنظار العالم.. شاهد

تسريب 3 صور فاضحة للفنانة جوري بكر تكشف تفاصيلها بوضوح وتشعل "إنستغرام" (شاهد)

غادة عادل تثير ضجة بظهورها في حضن رجل ملتحي.. والمفاجأة في هويته!

لأول مرة.. كشف سر ظهور "قبر أردوغان" في مسلسل وادي الذئاب

أبو هشيمة ينفصل عن ياسمين صبري ويعود لهيفاء والجمهور: أخذها لحم ورماها عظم

قرصنة جديدة.. ريماس منصور تكشف عن تسرب صور وبيانات شخصية خاصة بها وبـ 50 فنانة لشخص مجهول (فيديو)

"رونالدو" يستعرض جسد "جورجينا" بصورة ساخنة من على الفراش

كيم كارداشيان تفاجئ الجمهور بتجميد حساباتها بمواقع التواصل .. شاهد السبب

بعد تصدره الترند.. تعرف على قصة هاشتاغ "هيا الشعيبي تسيء للسعودية"

في ظهور نادر.. الفنانة المعتزلة جيهان نصر تتقدم الصفوف في "النافورة" (شاهد)

وضعت يدها بمكان حساس.. هيا مرعشلي تفقد الجمهور صوابه بهذه الحركة (شاهد)

بملابس مكشوف.. ميس حمدان تمارس تمارين رياضية أثارت أنتقادات حادة (فيديو)

الأربعاء القادم.. تعرف على توقيت عرض الجزء الثاني من "المؤسس عثمان" وتردد قناة البث

أبو هشيمة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول ياسمين صبري

فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة

وقدم العديد من نجوم الفن في الوطن للنجمة اللبنانية ، التهاني بمناسبة عيد ميلادها متمنين لها السعادة ومواصلة مسيرة الفن والإبداع المتميزة .

وتعد بنسيسة الغناء العربي، واحدة من أشهر نجوم الغناء على الساحة العربية واكثر الفنانات الرائدات نجاحا في تاريخ الموسيقى الشرقية المعاصرة .

شاركت النجمة ديانا حداد في برنامج الهواة استديو الفن، وقدمت أول أغانيها الخاصة في البرنامج بعنوان "طير اليمامة" التي سجلتها في أول ألبوماتها "ساكن".

وبمناسبة عيد ميلادها الـ 44، نستعرض في الاسطر التالية قصة اعتناقها الدين الإسلامي :

في مايو 2018، وضحت الفنانة ديانا حداد، خلال استضافتها ببرنامج" مجموعة إنسان"، على قناة"إم بس سي"، إنها ولدت لأب مسيحي وأم مسلمة، موضحة أن زواج الديانات المختلفة في لبنان أمر عادي".

"لبنان دولة متسامحة دينيا ولا تفرق بين أي دين كما أنها متعددة الطوائف ولدى كل مواطن حرية ممارسة عقيدته"، بهذه العبارة استكملت الفنانة حديثها، مشيرة إلى أن هذه القصة أثير حولها العديد من اللغط والإشاعات".

وفي سن العاشرة، حرصت ديانا على حفظ آيات من القرآن الكريم، فقد كان يجاورها عدد كبير من المسلمين، فبدأت حينها تتعرف على الديانة الإسلامية عن قرب

وأضافت ديانا حداد، أن زواجها السابق من المخرج المسلم سهيل العبدول، وانتقالها للعيش في الكويت جعلها تتعرف أكثر على المجتمع المسلم، لأن طبيعة المجتمع الكويتي محافظ للغاية وساعدها على اكتسابها العديد من العادات والتقاليد الإسلامية.

وعن كواليس اعتناقها الإسلام، قالت: "كان بالصدفة مع دخول شهر رمضان الكريم، وقمت بالصيام وقراءة القرآن، هناك الكثير من الناس ساعدوني على الالتزام بفرائض الإسلام".





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام