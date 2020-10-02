نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر انقلاب وشيك في هذه الدولة العربية وفلكية شهيرة تحدد موعده على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (دوت الخليج - متابعات خاصة)

فاجأت الفلكية الشهيرة، ليلى عبد اللطيف، في جديد توقعاتها الشعب التونسي عن أحداث ستشهدها البلاد خلال الأيام القادمة.

وقالت عبداللطيف عبر برنامج “أنا هيك” الذي يعرض على شاشة قناة “الجديد” بأن تونس ستشهد محاولة انقلاب على الحكم وتظاهرات حاشدة في الشارع التونسي وثورة تؤدي الى تغيير في الحكومة والثورة تنتصر للمرة الثانية".

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وأضافت: "وتونس ستصبح مدينة سياحية كما قلت سابقا خضراء والى الافضل".

وكانت عبد اللطيف، قالت في وقت سابق، عن تونس بإنها ستصبح كدبي، وستتحول الي بلد فيه مباني عالية وابراج وناطحات سحاب بفعل استثمارات كبرى ستكون في تونس وتصعد بإقتصاده عاليا.



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