نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بملابس مكشوفة.. سميرة سعيد ترقص وتتمايل كفتاة مراهقة برفقة ابنها (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٩ مساءً (خاص / دوت الخليج )

نشرت الفنانة سميرة سعيد، على حسابيها في "تويتر" و"إنستغرام" مقطع فيديو لها ولإبنها شادي خلال، على أنغام أغنية تحمل اسمه وفيها "يا صوت شادي يا أحلى كلام" وبدت فيه وهي ترتدي فستاناً أبيضاً مفتوحا وحاز على إعجاب عدد كبير من متابعيها ومعجبيها.

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وحققت بذلك أكثر من 224 ألف مشاهدة في وقت قصير جداً على إنستغرام. وأعرب الكثيرون عن إعجابهم بحيويتها وشبابها الدائم .

كما أثارت الفنانة سميرة سعيد، الاهتمام بعدة صور ظهرت فيها وهي ترقص ابنها شادي ، من جلسة تصوير أجريت من أجل الترويج للموسم الجديد من برنامج المواهب The Voice Senior.

ويشار إلى أن الفنانة لفتت الأنظار في وقت سابق بسبب ظهورها في إطلالة غير اعتيادية غيّرت ملامحها. وتبين أنها اعتمدتها من أجل الترويج لعملها الجديد "قط وفأر". ولهذا اختارت تسريحة شعر أسود مجعد أو "كيرلي"، كما اعتمدت أسلوبَ مكياج مختلفاً عن ذلك الذي تعتمده عادة، ووضعت على عينيها نظّارات كبيرة وذات زجاج ملون وحازت بهذا إعجاب الكثيرين.



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