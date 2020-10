لأول مرة منذ ولادتهما.. ظهور إبني الفنانة زينة من أحمد عز بعد ثبوت نسبهما (شاهد)

View this post on Instagram

انا اتولدت من ٧ سنين لحظة ما اتولد زين وعز ولسه المشوار طويل يارب احميهم واحفظهم ..يارب طول في عمري وقدرني اسعدهم واربيهم احسن تربية واطلعهم رجالة ينفعوا نفسهم وبلدهم ❤️❤️ احمدك واشكرك يارب لا املك غير الشكر لله وحده 🙏 Happy happy happy birthday to my ❤️🎂🎂❤️ h العمر كله يارب 🙏🙏🙏🙏🙏والصحة والستر والسعادة والنجاح والفلاح لاولادي وكل الاطفال ❤️🙏ربنا يحفظهم (علي اد الصبر يأتي الجبر) الف حمد 🙏