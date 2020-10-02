آيتن عامر تكشف عن كرهها لزوجها وتؤكد شراهته للأكل (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٥٠ مساءً (خاص / دوت الخليج )

كشفت الفنانة المصرية آيتن عامر، عن كرهها الشديد للعيش مع زوجها . مؤكدة في نفس الوقت بأنه كثير طلبات الأكل وأن عشقها هو الابتعاد عنه.

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وقالت الفنانة المصرية، انه في حالة تلقيها خبر بزواج زوجها المخرج محمد عز العرب، عليها بفتاة اخرى، فإنها لن تأبه بذلك وإن رد فعلها ببساطة سيكون الحصول على الطلاق، كونها أصلاً تعشق الانفراد بنفسها.

جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج “سهرانين” على قناة ONE، وتحديدا عند سؤال مقدم البرنامج الفنان أمير كرارة، لها ، عن رد فعلها في حال علمت أن زوجها تزوج عليها، لتأتي إجابة آيتن بمثابة صدمة لكرارة والجمهور الذي شاهد الحلقة.

وتحدثت الفنانة آيتن عامر في اللقاء التلفزيوني الذي أجري معها مؤخراً، عن تفاصيل حياتها بعد الزواج، وكيف أن زوجها محمد عز العرب لا يأبه بما إذا كانت عائدة من العمل أو لا، وأنه متطلب جداً في ما يتعلّق ببعض الأكلات، والتي تضطر لتحضيرها الى التحدّث عبر الهاتف لأكثر من أربع ساعات لمعرفة مكوّناتها وطريقة إعدادها.

رواد بمواقع التواصل الإجتماعي، ارجعوا سبب حديث الفنانة عامر عن عدم مبالاتها إن تزوج عليها زوجها ، وعن شراهته في الأكل ، إلى وجود شخص آخر في حياتها.

وقالوا أن ردها على سؤال مقدم البرنامج، حول اذا ما أقدم محمد عز العرب، على الزواج بأخرى، كان صادما لهم . مضيفين بأنه لا يوجد أي امرأة في العالم ، تحب زوجها ولا تغار عليه خاصة فيما يتعلق بالارتباط بإمراة ثانية .

واشاروا إلى أن نبرات صوتها خلال حديثها عن المواضيع الخاصة بينها وبين زوجها، كانت توحي بأنها لا تطيق العيش معه بل ولا تطيق الاستماع إلى حديثه معها .

ولفتوا إلى أن الأشهر القليلة القادمة ستكشف للجميع عن الشخص الذي اقتحم حياتها واصبحت تفضله عن زوجها.

وكان المخرج محمد العرب قتل احتفل قبل وقت قصير مع زوجته الفنانة آيتن عامر، بمرور 5 سنوات على عقد قرانهما.

يُذكر أن أيتن عامر خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي بمسلسل “فرصة تانية”، والذي شاركت في بطولته الى جانب كلٍ من الفنانين: ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي، وعدد كبير من النجوم.





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