تسريب صور زوجة أبو هشيمة الأولى والجمهور: أجمل من ياسمين صبري (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:١١ مساءً (دوت الخليج)

انتشرت في وسائل الاعلام صور زوجة أحمد أبو هشيمة الاولى، ام ولديه عمر ويوسف، والتي سبقت زيجته من هيفاء وهبي ثم من ياسمين صبري.

ولفت جمال الزوجة الأولى الأنظار واكد الكثيرون انها تشبه كثيراً زوجته السابقة هيفاء وهبي وزوجته الحالية ياسمين صبري، فجمالهن فيه ملامح مشتركة خاصة مع الشعر الطويل الداكن اللون، بالإضافة الى الشامة على الوجه..

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فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة

وانتشرت مجموعة صور نادرة لزوجة رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة الأولى التي تَزَوّج منها في عمر الـ22 عاماً، بعد أن تَعَرّفا خلال فترة دراستهما الجامعية لتتوج علاقتهما بالزواج في سِنٍّ صغير ونتج عنها ابناهما عمر ويوسف أبو هشيمة.

وبسرعة البرق، بعد حضور أبو هشيمة ونجليه إحدى الحفلات الخاصة، انتشرت صورهم على مواقع التواصل، بالإضافة لصورة زوجة أبو هشيمة السابقة والدة الشابين "عمر" و"يوسف"، ليتمّ تداولها على نطاق واسع، وسط تعليقات وتفاعل كبير من قبل الجمهور الذين يَتَعّرفون عليهم للمرة الأولى.

وكان زوج النجمة المصرية ياسمين صبري، قد ظهر رفقة ابنيه "عمر" (21 عاماً) و"يوسف" (17 عاماً)، وذلك خلال حضورهم إحدى المناسبات الاجتماعية الخاصة، حيث ظَهروا جميعاً بكامل أناقتهم مُرتَدين بدلات كلاسيكية باللون الأسود، ثم أخذوا يلتَقِطون الصور على السجادة الحمراء لحظة وصولهم.





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