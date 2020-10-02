بملابس تظهر ما تحتها.. نسرين طافش تستعرض أردافها في رقصة فوق فخذي "تيجان" (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٨ مساءً (خاص / دوت الخليج )

تداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن، واخرى خاصة برواد منصة إنستغرام، مقطع فيديو للفنانة نسرين طافش، والفنان خالد تيجان ، وهما يؤديان رقصة السالسا .

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وظهرت نسرين طافش في مقطع الفيديو المتداول، وهي ترتدي بنطلوناً ناعما وضيقا بلون رصاصي يظهر ما تحته، وفانيلة رقيقة بلون أسود مكشوفة الصدر ، وحذاء رياضي لون أبيض.

وقامت بأداء حركات وصلة الرقص بشكل محترف ، ومنها رفع الرجلين إلى الأعلى وهي على ركبة وفخذي مصمم الرقصات خالد تيجان،بالإضافة إلى حركات الأنحاء والالتواء بين ذراعي مدربها، مع حركات أخرى استعراضية لأردافها. وبدا تيجان الذي كان قد شارك متابعيه على، إنستغرام، قبل نحو خمسة أيام بالفيديو، عند إنطلاق وصلة الرقص وهو يعلم طافش، الخطوات الأولى لرقصة السالسا.

وعلق مستعيناً بالشهير جلال الدين الرومي بالقول: "ارقص.. وإن لم تزل جراحك مفتوحة ، أرقص.. وإن مزقت ضماداتك.. أرقص .. وانت تخوض القتال ، أرقص.. وانت حر تماما".

أما جمهور منصة إنستغرام، فوضع عند تداوله لمقطع الفيديو، عناوين وتعليقات عديدة ، تركزت على ذكر جراءة الفنانة نسرين طافش، في الظهور بملابس ضيقة جدا تبرز تفاصيلها، وكذا في أستعراضها مفاتنها وخاصة الأرداف.

كما عبر العديد من المتابعين عن انبهارهم بإحتراف النجمة السورية لرقصة السالسا ، وتناسق جسدها مع طولها وانحناءاتها.

وكانت الفنانة نسرين طافش، قد خطفت الأنظار بإطلالة حديثة لها، وهي ترتدي بنطلوناً أبيضاً وضيقاً وقميصا أخضرا، مع حذاء أبيضاً .

وظهرت في الاطلالة وهي تضع يدها اليمنى على خصرها، والأخرى على ماسة خشبية بجوارها، فيما قدميها متشابكتين، مما أبرز نصفها الاسفل بشكل مثير .

وعلقت نسرين طافش، على اطلالتها تلك، التي نشرتها على حسابها بموقع إنستغرام، مستعيرية من أقوال الدكتور أحمد عمارة : "سببين لعدم وصولك الى هدفك .. أو حدوث عكوسات في حياتك: أما نقص في المعلومات. . أو معلومات مغلوطة" .

وعقب نشرها مباشرة لهذه الإطلالة، تفاعل الكثير من متابعيها معها، وكتبوا تعليقات تتضمن بعضها تحرش لفظي بها ، والبعض الآخر معبرة عن إعجاب أصحابها بجمال ورقة النجمة السورية، كما لوحظ أن متابعين اشادوا بالتعليق المقتبس الذي كتبته نسرين طافش، وحسبوها من أقوالها دون أن توضح لهم اللبس الذي وقعوا فيه.

وتشارك الفنانة السورية نسرين طافش، حاليا في بطولة مسلسل “الوجه الآخر"، رفقة ماجد المصري، بعد عملها الدرامي الأخير ، مسلسل ختم النمر، الذي شاركها في بطولته، احمد صلاح حسني.



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