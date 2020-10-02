نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر "صانع السينما " يعلن تبرعه بأعضائه ويرتدي "الشريطة الخضراء" (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٣٠ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

تشكّل حياة النجوم مثار اهتمام طيلة حياتهم لكن ماذا بعد وفاتهم، "رجل صناعة السينما الوحيد" النجم الهندي أميتاب باتشان فكرّ فيما بعتد رحيله وأعلن عن تبرعه بأعضاء جسده بعد وفاته، وقام بارتداء “الشريطة الخضراء” التي تشير إلى ذلك.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

هبة طوجي تبكي على مسرح الأولمبيا وتتوقف عن الغناء.. شاهد السبب ورد الجمهور (فيديو)

ظهور نادر لشقيقة داليا مبارك.. يثير موجة إنبهار واشادة وتنمر في آن واحد (فيديو)

بملابس تظهر ما تحتها.. نسرين طافش تستعرض أردافها في رقصة فوق فخذي "تيجان" (فيديو)

بمشهد إغراء ساخن.. ياسمين صبري ترفع رجليها للأعلى وتتخطى الخطوط الحمراء

تسريب صور زوجة أبو هشيمة الأولى والجمهور: أجمل من ياسمين صبري (شاهد)

بسروال ناعم وضيق.. منة فضالي ترقص بين أحضان شاب داخل صالة مغلقة (فيديو)

عراف شهير يتوقع طلاق نانسي وإعدام زوجها وهذا ماسيحدث لعمرو دياب

بعد "دانا جبر".. تعرض (51) فنانة بينهن ريماس منصور لقرصنة صورهن وبياناتهن الشخصية (فيديو)

لأول مرة.. تسريب صور كاظم الساهر مع زوجته الجديدة وجمالها يفوق الخيال

آيتن عامر تكشف عن كرهها لزوجها وتؤكد شراهته للأكل (شاهد)

فضيحة جنسية مدوية تنهي نجومية الفنانة نسرين طافش

فتاة تحتضن جذع شجرة لـ10 ساعات متواصلة.. شاهد السبب

لأول مرة منذ ولادتهما.. ظهور إبني الفنانة زينة من أحمد عز بعد ثبوت نسبهما (شاهد)

هكذا بدت نادية البساط اثناء خروجها من المستشفى بعد منع إبنتها وابنها من تبادل القبلات والاحضان (صور)

فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة

وشارك الممثل والمنتج "باتشان"، بصورة له عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، ظهر فيها مرتديا “الشريطة الخضراء”، وغرد معها: “أصبحت متبرع أعضاء.. أرتدي الوشاح الأخضر لقداسته”.

وأكد النجم الشهير (77 عاما) في تغريدة أخرى أنه أقدم على تلك الخطوة “وفاء للأجداد وفي ذكرى الذين عاشوا في الزمان ليمنحوا هذا اليوم ومن أجل تكريمهم، وستكون بركاتهم معنا للأبد”.

يشار إلى أن مقدم البرنامج والممثل أميتاب باتشان وابنه الممثل، أبهيشيك باتشان، وزوجته الممثلة، أيشواريا راي وابنتهما، أصيبوا بفيروس “كورونا” المستجد، ولكنهم شفوا جميعا منه.

وبدأ أميتاب باتشان بعد شفائه من الإصابة بفيروس كورونا، في تصوير الموسم الجديد من برنامج المسابقات “من سيربح المليون” بالنسخة الهندية.

وبحسب صحيفة “هندوستان تايمز”، فقد ظل أميتاب باتشان يصور حلقات البرنامج بنشاط لمدة تتراوح من 12 إلى 16 ساعة، والذي بدأ عرضه يوم الاثنين الماضي.

أميتاب باتشان، ولد في 11 أكتوبر 1942، وهو مغني وممثل ومنتج ومقدم برامج ، حصل على شعبية واسعة منذ بداية السبعينات من القرن العشرين ، حيث عرف باسم الشاب الغاضب في السينما الهندية وظهر منذ ذلك الحين في أكثر من 180 فيلم في حياته المهنية التي امتدت لأكثر من أربعة عقود ، ويعتبر باتشان أحد أعظم الممثلين الأكثر تأثيراً في تاريخ السينما الهندية.

وبسبب تأثيره وهيمنته على المشهد السينمائي في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين دعاه المخرج الفرنسي فرانسوا تروفو بـ"رجل صناعة السينما الوحيد".





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام