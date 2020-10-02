في إطلالة ساخنة.. نجمة "حلوة وكذابة" تظهر فخذيها مع جزء حساس من جسدها (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:١٧ مساءً (خاص / دوت الخليج )

شاركت نجمة مسلسل حلوة وكذابة،داليدا خليل، جمهورها ومتابعيها على حساباتها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، بأربع صور إغراء من أحدث جلسة تصوير لها.

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واشارت داليدا خليل في تعليق لها على مشاركتها، أن الصور التقطت لها بعد انتهائها من الاستعداد لعملها الجديد، حيث قالت "مستعد لموسم القرع" .

وظهرت الفنانة اللبنانية في اطلالتها الجريئة ، بأربعة مشاهد مختلفة عن بعضها، وهي بفستان قصير بعدة اللوان، وبتسريحة شعر محددة لكل مشاهد من مشاهدها الأربعة .

كما بدت نجمة "حلوة وكذابة"، عارية الساقين والفخذين واجزاء من أردافها وبطنها، في ثلاثة مشاهد من اطلالتها، أما في المشهد الرابع فلم يظهر سوى نصفها الأعلى، وكشفت فيه عن اجزاء من بطنها .

الجمهور المتابع للفنانة داليدا خليل، امطرها بالكثير من الإعجابات، وتعليقات عديدة أحتوت على كلمات ورموز حب واطراء وأيضاء على ما هو خادش للحياء.

وكانت قد فاجأت داليدا خليل الجمهور قبل وقت قصير ، باعلانها عن اصابتها بـ فيروس كورونا وشفائها منه، من خلال مقطع فيديو أطلقته كصرخة منها تجاه ما حصل في لبنان، بعد الانفجار الكبير الذي ضرب المرفأ، وأدى الى وقوع عدد كبير من الضحايا والجرحى.

وأرفقت داليدا الفيديو بتعليق قالت فيه: " بقلبي ٢٧٠٠ طن من الحكي والوجع وبهالفيديو جربت فجرهن...لأن ممنوع ننسى".

داليدا عانت من وضع صعب خلال الانفجار لاسيما وأن شقيقتها ساندي كانت في خطر لقربها من موقع الانفجار، وسيارتها تحطمت بالكامل، ولم يكن بمقدور داليدا مساعدة شقيقتها كونها كانت ملتزمة بالحجر المنزلي ولا يمكنها الاختلاط بأي شخص.

ولم تتحدث الفنانة اللبنانية، مباشرة عما عانته من "كورونا" في الفيديو الذي شاركته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي والذي أرادته صرخة وجع شخصية نابعة من قلبها عن شقيقتها التي لم تستطع رؤيتها وعن مدينتها بيروت التي تغيرت ملامحها بلمح البصر بعد وقوع الانفجار.

واكتفت داليدا بالإشارة فقط الى معاناتها من "كورونا" حينما قالت: "وبهاليوم الأسود كان المرض الساكن فيي، مانعني افتح ايديي لاقرب شخص عا قلبي، واقرب من روحي عليي ، مانعني داويلو جروحو، امنع اللي راحوا يروحوا، واختي اللي مرميّة عالارض، تصرخلي وأوصلاّ ما فيي".

وأرفقت الفيديو بهاشتاغ #ممنوع_ننسى، قصدت أن ما حصل في بيروت يجب أن لا يمرّ دون محاسبة من يقف خلفه. يذكر أن الفيديو فكرة وإخراج ريشا سركيس.

ولدت داليدا خليل في 16 فبراير 1988 بمنطقة زغرتا اللبنانية. وكانت بدايتها الفنية في العام 2007، وحققت أعمالها شهرة واسعة في الوطن العربي؛ ومن أهم أعمالها مسلسل "حلوة وكذابة" سنة 2013 ومسلسل دوائر حب سنة 2015.



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