فنان هندي يحضن نجمة مسلسل البرنس ويطبع قبلة ساخنة على خدها (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٥٧ مساءً (دوت الخليج - متابعات خاصة)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول موقف محرج للإعلامية والممثلة المصرية جوري بكرعندما فاجأها الممثل الهندي فارون دهاوان، بقبلة مباغتة على الهواء دون أن تدري.

يأتي ذلك بعدما سألت جوري الفنان الهندي "متى كانت أول قبلة لك"، ليشير بأصبعه الناحية الأخرى حتى يشتت انتباهها ويباغتها بقبله جعلتها تطلق صرخة ضاحكة للتغلب على الموقف المحرج، ويرد هو قائلًا: "هنا كانت أول قبلة لي".

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يذكر أن جوري بكر مذيعة في قناة "زي أفلام" دخلت إلى مجال التمثيل في سنة 2020 بمسلسل البرنس بطولة محمد رمضان و مسلسل ليه لا بطولة أمينة خليل.





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