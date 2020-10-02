جلست على فخذيه.. بطلة مسلسل “لا تترك يدي” تظهر مع حبيبها في صور حميمية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٣٣ مساءً (دوت الخليج - خاص)

خضعت الفنانة التركية الشابة جيمري غوملي بطلة مسلسل “لا تترك يدي” لجلسة تصوير جديدة برفقة حبيبها الممثل سركاي توتونجو. وظهرت غوملي في الصور التي التقطها المصور الشهير جيم تالو على فخذي الممثل توتونجو الذي شاركها بطولة مسلسل السيد الخطأ. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: طالبة مصرية: صديقي عاشرني معاشرة الأزواج واجبرني على ممارسة الدعارة (فيديو) بفستان شفاف.. نجمة "باب الحارة" تتمرجح وتلهو وتكشف كل تفاصيلها (فيديو وصور) فنان هندي يحضن نجمة مسلسل البرنس ويطبع قبلة ساخنة على خدها (فيديو) في إطلالة ساخنة.. نجمة "حلوة وكذابة" تظهر فخذيها مع جزء حساس من جسدها (صور) "صانع السينما " يعلن تبرعه بأعضائه ويرتدي "الشريطة الخضراء" (شاهد) هبة طوجي تبكي على مسرح الأولمبيا وتتوقف عن الغناء.. شاهد السبب ورد الجمهور (فيديو) ظهور نادر لشقيقة داليا مبارك.. يثير موجة إنبهار واشادة وتنمر في آن واحد (فيديو) بملابس تظهر ما تحتها.. نسرين طافش تستعرض أردافها في رقصة فوق فخذي "تيجان" (فيديو) بمشهد إغراء ساخن.. ياسمين صبري ترفع رجليها للأعلى وتتخطى الخطوط الحمراء تسريب صور زوجة أبو هشيمة الأولى والجمهور: أجمل من ياسمين صبري (شاهد) بسروال ناعم وضيق.. منة فضالي ترقص بين أحضان شاب داخل صالة مغلقة (فيديو) عراف شهير يتوقع طلاق نانسي وإعدام زوجها وهذا ماسيحدث لعمرو دياب بعد "دانا جبر".. تعرض (51) فنانة بينهن ريماس منصور لقرصنة صورهن وبياناتهن الشخصية (فيديو) لأول مرة.. تسريب صور كاظم الساهر مع زوجته الجديدة وجمالها يفوق الخيال فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة وظهرت في الصور الأخرى وهو يحتضنها فيما ظهرت حمالة صدرها السوداء خيث كانت ترتدي جاكت أسود مفتوح الصدر. ويذكر أن الفنان التركي سركاي توتونجو والفنانة جيمري غوملي تقاسما بطولة مسلسل “السيد الخطأ ” ، الذي تم إيقافه مؤخرا من قبل القناة العارضة له وذلك لقلة المشاهدة .

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