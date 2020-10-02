بفستان شفاف.. نجمة "باب الحارة" تتمرجح وتلهو وتكشف كل تفاصيلها (فيديو وصور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٤٣ مساءً (خاص / دوت الخليج )

نشرت نجمة مسلسل "باب الحارة الجزء 10 " شمس بسام الملأ، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، مقطع فيديو وصور جريئة أثارت جدلا واسعا.

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وارتدت إبنة المخرج والمنتج السوري المعروف بسام الملأ، في اطلالتها داخل إحدى الملاهي، فستاناً شفافاً باللون الأبيض، يكشف معظم جسدها.

وظهرت نجمة " باب الحارة الجزء 10" في الصورة الأولى وهي ترفع فستانها الشفاف من الأسفل لتكشف بوضوح أكثر عن ساقيها وفخذيها إلى جانب صدرها وبطنها المكشوفان.

وفي الصورة الثانية ظهرت واقفة ويديها ممسكتان بأعلى مؤخرتها، وصدرها العاري بارز مع ظهور بقية جسدها -كما في اللقطة الأولى - من تحت فستانها الشفاف.

أما في مقطع الفيديو فظهرت الشابة السورية المثيرة للجدل، وهي تلعب فوق "مرجيحة"، وتقترب من الكاميرا أكثر وأكثر لتظهر لجزائها من الأمام بصورة أوضح .

View this post on Instagram A post shared by شَمْسْ بَسَّاْمْ اَلْمَلَّاْ (@shamsalmallaofficial) on Oct 2, 2020 at 7:03am PDT

وكان مقطع فيديو سابق، قد تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي أثناء مشاركة الفنانة شمس الملأ، في الجزء التاسع من مسلسل باب الحارة، ظهرت فيه بلباس البحر على احدى الشواطىء برفقة شاب قيل حينها انه صديقها.

وأثار مقطع الفيديو، سخط الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، فشنوا هجوماً شديدا على الفنانة الشابة، التي ظهرت بطريقة غير أخلاقية بحسب قولهم .

بدأت إبنة المخرج والمنتج بسام الملأ، "شمس"، العمل الفني، بإقتحام الجزء التاسع من مسلسل "باب الحارة" عام 2017 ، بعد مشاركة شقيقها أدهم في الاجزاء الأولى منه بشخصية "سليم ".

واثار التحاق شمس بالمسلسل حينها جدل حول موهبتها واحقيتها بتقمص الدور، إلا أنها إجادت تقمص دورها وحققت نجاحا كبيرا، مما صعدها إلى دور البطولة بجانب عدد من فريق في بقية أجزاء "باب الحارة " المعروضة بعد الجزء التاسع.

وعرفت أعمال والد الفنانة الشابة ، المخرج والمنتج بسام الملا، وخصوصا تلك التي تناولت البيئة الدمشقية ومنها المسلسل الشهير " باب الحارة " ، بجماهيريتها الواسعة في الوطن العربي، فقد أعيد عرضها على شاشات الكثير من القنوات الفضائية العربية عشرات المرات وحققت ولا تزال نسب مشاهدة مرتفعة.

وحصدت أعماله العديد من الجوائز الذهبية في مهرجان القاهرة لأيام شامية في مسلسل "العبابيد" وجائزة أحسن إخراج عن الجزء الأول من مسلسل "باب الحارة" في مهرجان التلفزيون العربي بتونس،؛وغيرها من الجوائز العربية والدولية المرموقة.



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