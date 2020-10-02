نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أرداف الكويتية روان بن حسين تعرضها لموقف محرج.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:١٠ مساءً (دوت الخليج)

تعرضت مدونة الموضة الكويتية روان بن حسين لحملة انتقادات واسعة بسبب صورة لها انتشرت أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدت روان فيها وهي تجلس مرتدية سروالاً ضيقاً جداً أظهر سمنة ردفيها. وشنّ عليها بعض المتابعين هجوماً عنيفاً، ورأوا أنه كان عليها عدم نشر هذه الصورة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وعلق آخرون ساخرين من زيادة وزنها وكتبوا: “شوي شوي تنفسي لا تموتي”، و”إيش دا الحجم اللي أنا شايفته؟”، و”دقيقة وبتموت من كثر ما كتمت نفسها”، و”أحسها شوي وتنفجر”.

جدير بالذكر أن هذه ليست الصورة الوحيدة التي تسببت في إثارة الجدل حول روان، فيبدو أنها اعتاد الهجوم بسبب ملابسها وآرائها.





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