أصطادته عيون متابعيها.. فهرية أفجان في موقف محرج بعد ظهور هذا الشيء في قميصها (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٢٩ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

تعرضت النجمة التركية فهرية أفجان ، لموجةً من السخرية، بعد نشرها مجموعةً من الصور لها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، أطلت بها وهي ترتدي قميصاً بطبعة الكاروهات باللون الأحمر.

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وعلى الرغم من جمال الفنانة العفوي في الصور، وحصولها على أكثر من 900 ألف إعجابٍ في ست ساعاتٍ فقط، إلا أنَّ هناك أمراً آخر اصطادته عيون رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أثار السخرية منها، إذ ظهرت في أحد الصور البطاقة الخاصة بالقميص والتي تحمل اسم العلامة التجارية والسعر، حيث يبدو أن فهرية نسيت إزالتها قبل ارتدائها للقميص.

وبينما سخر الكثيرون من ذلك مشيرين إلى أن فهرية كانت على عجلةٍ من امرها ليرى الجميع قميصها الجديد، تساءل آخرون عن ارتدائها القميص دون أن تقوم بغسله في ظل انتشار فيروس كورونا، خصوصاً وأن الأقمشة يمكنها التقاط الفيروس ونقله لمن يرتدونها.

وبعيداً عن الملصق، لفتت فهرية الانتباه أيضاً بارتدائها "سنسال" يحمل حرف "K" وهو الحرف الأول من اسم طفلها "كاران"، ليعلق البعض بأن الأم تحب طفلها كثيراً.

فيما راح آخرون يستذكرون إطلالةً لفهرية بالطراز ذاته قبل 4 أعوامٍ من الآن، قائلين بأن ابتسامتها وشكلها لم يتغير.

يُذكر أن النجمة التركية كانت قد لفتت الانتباه قبل يومين، بعدما نشرت صورةً لها مع ابنة شقيقتها، حيث بدت الأخيرة نسخة طبق الأصل من الفنانة، وعلقت عليها فهرية بالقول: "طفلتي"، لتنهال عليها التعليقات بالمئات مع أكثر من نصف مليون إعجاب خلال ساعات قليلة من جمهورها العربي والتركي.

وركز متابعون على الملامح مع تدويرة الوجه ولون الشعر، فيما بدا اختلاف بسيط في لون البشرة، حيث ظهرت بشرة فهرية أفجان أكثر تفتحًا من الفتاة الشابة.



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