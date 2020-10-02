بعد تنبؤه بوفاة أمير الكويت .. صحفي إسرائيلي مثير للجدل يعلن عن مرض حاكم عربي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - واصل الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين إثارته للجدل حول بعض الأنباء التي تخص الدول العربية. وتنبأ كوهين بإصابة حاكم عربي المرض قائلا: عاجل: حاكم عربي مريض. قد يهمك أيضًا: مرزوق الغانم يكشف سبب عدم قدرة الشيخ صباح الأحمد على النوم طوال الليل وأمنيته قبل الوفاة بعد تنبؤه بوفاة أمير الكويت .. صحفي إسرائيلي مثير للجدل يعلن عن مرض حاكم عربي 8 علامات تحذيرية لسرطان البروستات على الرجال معرفتها! أردني يطلق النار على زوج شقيقته ويرديه قتيلا.. والسبب مفاجئ!.. شاهد الفيديو دراسة عمرها 35 عاما تلمح إلى أن مناعة فيروس كورونا لا تدوم طويلا! وسائل إعلام أمريكية تكشف أعراض كورونا التي ظهرت على ترامب حتى الآن المفكر الكويتي “عبدالله النفيسي” يكشف موقفه من جماعة "الإخوان المسلمين" وهل ينتمي إليها إيفانكا ترامب تعلق على إصابة والدها بكورونا وتعلن لجوءها لهذه الممارسة.. ماذا قالت؟؟ البيت الأبيض يكشف مصير ترامب في الانتخابات الرئاسية بعد إصابته بكورونا.. ويحسم الجدل بشأن حالته الصحية! حبوب الحلبة.. فوائد عجيبة لمرضى السكري وأمراض القلب آثار دماء خاشقجي داخل القنصلية تعرض لأول مرة.. وهذا ما ظهر في غرفة العتيبي؟؟ (شاهد) تحمي الكبد من التليف وتقلل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع2 وفوائد أخرى لا غنى عنها.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب القهوة أول تعليق لـ"بايدن" على إصابة منافسه ترامب بفيروس كورونا هذه الدولة تقصف إيران بالمدفعية.. والحرس الثوري يعلن الجاهزية ويحرك المدافع والدبابات للرد الفوري “بابا الشيخ صباح مات” .. كويتيون يبكون بحرقة وفاة الشيخ صباح الأحمد ويثيرون حزناً (شاهد) الكشف عن نسبة احتمال وفاة ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا بعد وفاة أمير الكويت... مسؤول رفيع من إحدى “دول المقاطعة” يصل قطر والكشف عن السبب أمير الكويت نواف الأحمد يخرج من صلاة الجمعة “دون حراسة” ويقود سيارته بلا موكب (شاهد) وفاة نجمة شهيرة بعد أن أضرم زوجها النار بها أثناء بث مباشر على الفيسبوك.. شاهد إلى ماذا يؤدي نقص الحديد في الجسم؟؟ (احذر) كورونا يتمكن من ميلانيا ترامب وزوجها.. والطبيب المعالج يكشف آخر تطورات حالتهما الصحية إليك 6 نصائح ضرورية قبل شراء سيارة جديدة (تعرف عليها). إذا شعرت بهذا الإحساس الغريب على جسمك فأنت تعاني من نقص فيتامين B12 الحيوي والمهم لحياتك الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تشعل غضب السعوديين بصورة لأمير بلادها الراحل الشيخ صباح الأحمد!! (شاهد) “صواعق وبروق وأمطار” عاصفة تضرب مكة.. شاهد لحظة فزع موثق الفيديو! طائرات عسكرية مصرية تتوجه نحو هذه الدولة العربية لإنهاء أزمة طارئة هل تذكرون واقعة نحر الطفل السعودي “زكريا” أمام والدته بطريقة بشعة بالمدينة؟.. مصادر تكشف الحكم الصادر بحق الجاني! مي العيدان تنفجر غاضبة من تعزية رغد “صدام حسين” في وفاة أمير الكويت صباح الأحمد!!.. وهذا ما قالته عن والدها ابنة صدام حسين تعلق على وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح!!.. ماذا قالت؟ وكان كوهين قد تنبأ بوفاة أمير الكويت قبل أسابيع من إعلان الوفاة فضلا عن تنبأه بتولي الأمير نواف الأحمد لحكم الكويت خلفا للأمير صباح الأحمد وذلك قبل أسبوعين من إعلان وفاته.

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