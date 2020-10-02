نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ياسمين صبري تتصدر محركات البحث بصورة مسربة بالبكيني الضيق.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

أثارت مجموعة من الصور الجديدة التي انتشرت للفنانة ياسمين صبري وهي ترتدي المايوه البكيني جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصور انتشرت وأكد البعض أنها للفنانة الشابة لكن الصور كانت بعيدة عن الوجه لدرجة جعلت من الصعب التعرف على صاحبة البكيني.

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ياسمين صبري من جانبها نفت في تصريحات خاصة لمجلة الجميلة صلتها بهذه الصور مؤكدة أنها لا تعرف عنها شيئاً.

وأكدت أنها حريصة على الظهور أمام جمهوها بمظهر لائق، وطالبت الفنانة الشابة الصحافة بتوخي الدقة في نشر الأخبار والصور والتأكد من صحتها؛ لأن مثل هذه الشائعات تضر كثيراً بأصحابها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية” مع الفنان أحمد مجدي والذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.





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