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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فيتامين B12 يعرف باسم كوبالامين وهو من الفيتامينات القابلة للذوبان بالماء، والذي يلعب دورًا أساسيًا في تكوين خلايا الدم الحمراء والقيام بالعمليات الأيضية داخل الخلايا، كما يساعد في وظائف العصب وإنتاج الحمض النووي DNA.

ولأهمية هذا الفيتامين يتم الحرص على عدم التعرض لانخفاض مستوياته في الجسم لتجنب الإصابة بفقر الدم وضعف العضلات وتلف الأعصاب واضطرابات المزاج، وتبلغ الكمية اليومية الموصى بها منه للبالغين مقدار 2.4 ميكروغرام.

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هذه الأطعمة الغنية بفيتامين B12 الذي يقلل الإصابة بأمراض القلب ويحميك من فقر الدم

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ولأن الجسم قادر على تخزينه لفترات طويلة فإن التعرض لنقص فيتامين B12 نادر إلا أنه بالإمكان حدوثه للأشخاص المتبعين حمية نباتية لعدم احتواء النباتات عليه، لذلك يجب إدخال الأطعمة الغنية بفيتامين B12 للنظام الغذائي وسيتم التطرق لفوائده وأشهر الأطعمة الغنية بفيتامين B12 آتيًا.

فوائد فيتامين B12

يقدم هذا الفيتامين الفائدة للجسم بطرق عديدة مبهرة لما له العديد من الفوائد والأدوار الحيوية المهمة، فمثلًا يعزز الطاقة ويعمل على تحسين الذاكرة، وعلى تعدد فوائده ودوره إلا أن الجسم لا يقوم بتصنيعه، بل يتم الحصول عليه من المنتجات الحيوانية بكميات كافية لضمان الحصول على فوائده الصحية المتعددة كالآتي:

يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء وتطورها بشكل صحيح وبالتالي يمنع حدوث فقر دم. يمنع تكون العيوب الخَلقية الكبرى في المخ والحبل الشوكي في مراحل تكوين الأجنة أثناء فترة الحمل الأولى خصوصًا.

قد يقوم بدعم صحة العظام والمحافظة على كثافتها المعدنية بالمستوى الصحي الطبيعي والوقاية من هشاشة وترقق العظام.

الحفاظ على مستويات كافية منه في الجسم يقلل من مستويات نوع من الأحماض الأمينية الموجودة في مجرى الدم وتسمى الهموسيستين والذي قد يساعد في منع تطور مرض الضمور البقعي الذي يصيب العين ويؤثر بشكل رئيس على الرؤية المركزية.

يلعب دورًا حيويًا في تركيب واستقلاب السيروتونين وهو مادة كيميائية مسؤولة عن تنظيم المزاج وتحسينه. يلعب دورًا هامًا في منع ضمور الدماغ عن طريق منع فقدان الخلايا العصبية في الدماغ وتقليل خطر الإصابة بفقدان الذاكرة والوظيفة المعرفية مع التقدم بالعمر.

واحدة من العلامات الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين B12 هو فقدان الطاقة والشعور بالتعب حيث يلعب هذا الفيتامين دورًا هامًا في انتاج الطاقة للجسم.

مستوياته الصحية مهمة للشعر والبشرة والأظافر لتجنب الإصابة بالبهاق والتهاب الفم الزاوي وتغيير لون الأظافر.

قد يقلل الإصابة بأمراض ومشاكل القلب لما له دور في تقليل الهموسيستين وهو نوع من الأحماض الأمينية المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

الأطعمة الغنية بفيتامين B12

من المهم للحصول على جسم صحي اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع الفيتامينات المهمة للجسم، وعلى الرغم من سهولة الحصول على فيتامين B عن طريق تناول الكثير من المنتجات الغذائية والحبوب الكاملة لكن فيتامين B12 مختلف حيث يوجد بشكل طبيعي فقط في المنتجات الحيوانية وسيتم إدراج الأطعمة الغنية بفيتامين B12 آتيًا:

الدواجن. البيض. الحليب. الألبان والأجبان. اللحم البقري. سمك السردين. التونة. سمك السلمون وسمك السلمون المرقط. سمك الحدوق. السلطعون. بلح البحر. المحار. نوع من المأكولات البحرية يدعى الرخويات.

وكالات