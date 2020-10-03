سقوط "يمنى شري" من السلم بقوة أثناء تصوير مسلسلها الجديد يعرضها لموقف محرج (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً (متابعات/خاصة )

نشرت الإعلامية والنجمة اللبنانية يمنى شري، مقطع فيديو قصير يوضح سقوطها من السلم خلال تصويرها مشاهد مسلسل “هند خانم” من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.

وعلقت يمنى: “لما ربنا يريد يتلطّف فيني ويرحمني ويحميني.. كان ممكن تكون كل شي سيء.. خطر وخوف ووجع ما رح إنساهن.. قدّر ولطف..الحمد والشكر إلك يا رب.. في تصوير واحد من مشاهد مسلسل هند خانم”.

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وتدور أحداث مسلسل “هند خانم” حول شخصية “هند” تلك الزوجة الضعيفة التي تقبع تحت ظلم وافتراء زوجها الذي يكون موته بمثابة نافذة لحرية الأم وأولادها الذين عانوا طويلا من سطوة والدهما.

وصدفا، تتعرف هند بناجي، هذا الرجل المحب الطيب لتبدأ بعد ذلك علاقة حب مليئة بالتوتر نتيجة خوفها من العادات والتقاليد وسط مجتمع لا يرحم.

وكانت قد أعادت نشر رسالة بُعثت لها تحتوي على عرض بالحصول على المال في المقابل أن تقوم بنشر منشورات على مواقع التواصل من خلال حسابها الخاص على منصة “تويتر”، وجاء في العرض: “800 دولار في الأسبوع، هل أنت مهتم؟ نقوم بجمع حركة المرور لموقعنا وسنقدم لك فقط مقالتين في يوم واحد يمكنك نشرها على الصفحة. سأدفع لك 800 دولار في الأسبوع”.

وقالت:”عم ينعرض على المال لنشر مقال، تويت، رأي، أفكار مش لإلي! هيك ببلش الإعلام المأجور! 3200 دولار بالشهر بتعرفو قديه عاللبناني هلق؟ عم نتعرض للبيع والشراء إعلامياً! قلمنا، صوتنا، صورتنا عم يتعرضوا للبيع مستغلين الوضع الاقتصادي المأزوم! الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي في خطر. نحنا مش للبيع”.



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