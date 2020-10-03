مذيع شهير يهدي فنانة لبنانية ملابس داخلية على الهواء مباشرة.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١٥ صباحاً (دوت الخليج)

سخر الإعلامي والناقد اللبناني جو بوغزالي من الفنانة اللبنانية نادين الراسي، بعد إطلالتها الجريئة في عيد ميلادها.

وانتقد بوغزالي الفنانة اللبنانية بطريقة غير مباشرة حين قام بإهدائها “بكيني” أزرق عبر برنامجه الأسبوعي على “يوتيوب”،

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وقال بالفيديو : “مين خلف ما مات وعم يكبر وعقبال الـ100؟ جبتلها هادا المايوه لنادين الراسي”.

وتابع بوغزالي: “كتير أزرق، وفي من قدام حركة حلوة، اطلعوا كيف عم بفرجي عالكاميرا ياعيب الشوم”.

ووجه رسالة للفنانة قائلاً: “ناديـن الراسي مش من قيمتك، حبيت جيبلك مايوه لأني شفتك كيف عم تحتفلي بعيد ميلادك”.

وسخر جو قائلاً: “بدها ترتاح نادين، مافي أهم من الراحة، بدل عجقة الفستان الضيق والكعب العالي، نحتفل بمايوه وخلص”.

وإحتفلت ناديـن الراسي قبل أيام بعيد ميلادها برفقة خطيبها مجد دعبول وعدد من الأصدقاء والمقرّبين في أحد المنتجعات السياحية.

ونشرت ناديـن صورها عبر “انستجرام” وهي ترتدي مايوه وتقوم بتقطيع قالب الحلوى، ما أثار انتقاد المتابعين بسبب جرأتهاولا مبالاتها، وإصرارها على الاحتفال في ذكرى مرور شهر على انفجار مرفأ بيروت.





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