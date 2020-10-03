أشرف عبد الباقي يعود بـ"اللوكاندة" (صورة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١٨ صباحاً (دوت الخليج / متابعات )

عاد الفنان المصري أشرف عبدالباقي، مجددا للعمل المسرحي ، من خلال تقديم مسرحية "اللوكاندة" .

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وسيقدم أشرف عبدالباقي المسرحية بشكل مختلف عما سبق من تجارب، والتي ستكون عبارة عن "سيت كوم" مسرحي يقدم لأول مرة في مصر والوطن العربي، المسرحية مليئة بالمشاهد الكوميدية، وتتناول عدة مواضيع في طياتها.

وتقرر عرض المسرحية بداية من الخميس المقبل على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة، وتستمر العروض بشكل دوري أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

مسرحية اللوكاندة بطولة أشرف عبدالباقي وحمدي المرغني وويزو ودياب ومجموعة من ألمع النجوم، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وفكرة وإخراج اشرف عبدالباقي.

وكان آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقى مسرحية "صباحية مباركة" بطولة على ربيع واوس اوس.





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