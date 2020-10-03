نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر "ياسمين صبري" تستعرض موهبتها الرياضية وترفع رجليها للاعلى بطريقة ساخنة ومثيرة.. (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٣٠ صباحاً (متابعات/خاصة )

نتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة للفنانة المصرية ياسمين صبري، بعد لحظات من نشرها على حسابها.

حيث نشرت الفنانة الصورة من خلال حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مما تداولها الرواد على نطاق واسع.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

رد قاتل من تيم حسن على متابعة سألته سؤالا غريبا عن زوجته.. شاهد

فنان شهير يغتصب مراهقة بعمر ابنته في غرفة النوم.. صور

منى زكي تتعرض لهجوم جسدي عنيف في "الصندوق الأسود" (فيديو)

انكشفت ملابسها الداخلية أمام عدسات المصورين.. فضيحة مدوية لبطلة مسلسل ابنة السفير

لأول مرة.. سوزان نجم الدين تظهر شبه عارية وتثير ضجة واسعة (فيديو)

الخطوط السعودية تزف أسعد خبر لعملاءها في كل مكان

"المرور السري" ينتشر بطرق السعودية لرصد المخالفات.. فيديو

مذيع شهير يهدي فنانة لبنانية ملابس داخلية على الهواء مباشرة.. شاهد

بظهر مكشوف بالكامل.. هنا الزاهد توجه أردافها نحو الكاميرا لتبدو شبيهة بمارلين (صورة)

بمهر خرافي.. ملياردير سعودي يتزوج أجمل نجمة في مسلسل باب الحارة

أشرف عبد الباقي يعود بـ"اللوكاندة" (صورة)

3 علامات في الأظافر تتنبأ إصابتك بالسرطان.. شاهد

سقوط "يمنى شري" من السلم بقوة أثناء تصوير مسلسلها الجديد يعرضها لموقف محرج (فيديو)

منى زكي تتعمد تعرية صدرها بالكامل برفقة زوجها أحمد حلمي والأخير "يضحك".. شاهد

فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة

تجاوزت الفنانة ياسمين صبريمن خلال الصورة حرية الرأي والتعبير الأمر الذي أثار موجة جدل واسعة.

ظهرت ياسمين صبري من خلال الصورة بنطال ضيق جداً، وتيشيرت مفتوح، ثم قيامت بحركة غريبة، أثناء التدريبات، وشعرها يبدو ناعم على الأرض.

وتعرضت الفنانة المصرية للعديد من الانتقادات بعد أتهامها بـ”اثارة الغرائز”، ولكن بين البعض خسارة وزنها بعد أن تزوجت من رجل الأعمال أبو هشيمة.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية”، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

وكان المسلسل من بطولة: أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى.

ومحمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، و “محمد جمعة”‎.‎

مواليد 21 يناير 1988، الإسكندرية؛ ممثلة مصرية، بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 من خلال مسلسل (جبل الحلال) ثم توالت أعمالها الفنية.

اختيرت ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعتبر هي الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة .

بدأت بالعمل كمراسلة في إحدى القنوات الفضائية، وبعد فترة تركت عملها كمراسلة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال مصر “ميس إيجيبت” لكن لسوء الحظ، تم إلغاء المسابقة لعدم وجود ممولين لها.

بعد ذلك، تلقت ياسمين اتصالا من إحدى الشركات العاملة في مجال الإعلانات، وطلبت منها أن تعمل كموديل لأحد الإعلانات.

قررت ياسمين أن تقبل بعرض الشركة وتقتحم مجال الإعلانات، وبالفعل عملت الفنانة ياسمين صبري كموديل في الإعلانات لفترة محدودة، ثم سنحت لها



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام