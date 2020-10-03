نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لعشاق "قيامة عثمان".. حسم موعد انطلاق الجزء الثاني وأرطغرل يعود بقوة (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (دوت الخليج - متابعات خاصة)

ينطلق المسلسل التركي المؤسس عثمان في موسمه الثاني الأربعاء القادم الموافق 7 أكتوبر على شاشة قناة ATV التركية.

وظهر في الإعلان الترويجي الثاني للمسلسل عودة أرطغرل إلى القبيلة والذي يجسد دوره الفنان التركي يغيت عمر، حيث يظهر خوض عثمان بن أرطغرل معركة شرسة ضد البيزنطيين.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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والمسلسل الشهير في الموسم الجديد من إنتاج والسيناريو محمد بوزداغ ، وإخراج متين غوناي والدور الرئيسي للفنان التركي الشهير بوراك أوزجيفيت بشخصية عثمان بك.

إليك تردد قناة atv التركية الجديد على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات :

التردد: 10796. الاستقطاب: 25700. الجودة: sd. التشفير: مجاني. معامل التصحيح: 5/6.





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