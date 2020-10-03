ممثلة تركية شهيرة ترقص على أغنية "محمد رمضان " يا حبيبي بطريقة مثيرة.. (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثلة الـ تركية الشهيرة تشاغلا شيمشك المعروفة عن دورها في مسلسل “زهرة القصر”
وهي ترقص على أنغام
يا حبيبي ” للفنان المصري محمد رمضان . واعتبر كثر ان هذا الفيديو دليل على ان نجاح محمد رمضانView this post on Instagram
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تخطة حدود البلدان العربية وأصبح نجماً عالمياً وعلقوا على خطوات تشاغلا الراقصة وتبدو كأنها تفهم معنى الاغنية ومتناسقة مع اللحن.
يذكر ان أغنية “يا حبيبي” هي ديو بين محمد رمضان وجيمس وحققت على يوتيوب أكثر من 19 مليون مشاهدة في أقل من شهر.
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#محمد_رمضان •_ @Reema_halab ⚡️💉🧪ريما حلب أخصائية البشرة والتجميل والعلاج بالليزر والبدائل الجراحية و نحت القوام بدون جراحة. شد الوجه و رفع الوجنات و تحديد عظمة الفك و التخلص من الذقن المزدوجة⚜️ جلدية - ليزر - عناية بالبشرة - بدائل جراحية معتمدة. للإستفسار و الحجز: 66766178 65771736 66185915 @Reema_halab @Reema_halab
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#محمد_رمضان •_ @Reema_halab ⚡️💉🧪ريما حلب أخصائية البشرة والتجميل والعلاج بالليزر والبدائل الجراحية و نحت القوام بدون جراحة. شد الوجه و رفع الوجنات و تحديد عظمة الفك و التخلص من الذقن المزدوجة⚜️ جلدية - ليزر - عناية بالبشرة - بدائل جراحية معتمدة. للإستفسار و الحجز: 66766178 65771736 66185915 @Reema_halab @Reema_halab
A post shared by |❥ᵛ͢ᵎᵖ دكتوره بزه ضحك (@q8_xp) on Sep 28, 2020 at 12:35pm PDT
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