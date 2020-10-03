نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أهداها طائرة خاصة.. هذا ما لا تعرفه عن الفنانة المعتزلة جيهان نصر بعد تزوجها بملياردير سعودي (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٤ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة حديثة للفنانة المصرية جيهان نصر ، تعد الأولى منذ اعتزالها الفن قبل نحو عقدين.

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والتقطت الصورة للفنانة المعتزلة برفقة بناتها، خلال حضورهن حفل الموسيقار عمر خيرت ، الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي على مسرح النافورة بدار الأوبرا في القاهرة.

وحرصت جيهان نصر ، على التواجد في الحفل والجلوس في الصفوف الأولى ، تقديرا للموسيقار خيرات، ولولعها بصوته واغانيه.

يذكر أن أخر ظهور للفنانة جيهان نصر كان قبل عام اثناء حضورها مسرحية الملك لير بصحبة بناتها الثلاث وإبنها .

وكانت قد نشرت حينها الفنانة هبة مجدي ، وهي من ضمن المشاركين في المسرحية، صورة جمعتها بجيهان نصر وكتبت تعليق عليها جاء فيه: ” أجمل مفاجأة حصلت إمبارح فى عرض الملك لير ، إني شفت النجمة جيهان نصر وأولادها .. أنا بحبها قوي وإنتي شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".

تعد الفنانة المعتزلة جيهان نصر قليلة بل نادرة الظهور منذ قرار اعتزالها الفن قبل أكثر من عشرين عاما بعد زواجها من رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي .

وما لا يعرفه الكثيرون أن "جيهان" هو:

أنها بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات، ثم اتجهت للتلفزيون.

قدمت عددًا من الأدوار البارزة، منها "فريال" في مسلسل "المال والبنون"، و"ماجدة" في "من الذي لا يحب فاطمة"، و"نبيلة" في "البخيل وأنا"، بجانب عدة مسلسلات آخرى، منها: "صابر يا عم صابر، والخيط الأبيض، رياح الخوف، ومرايا الحب"

وعلى الصعيد السينمائى، شاركت في أفلام : "خليل بعد التعديل، وزوجة رجل مهم، وليلة عسل، وفوزية البرجوازية، والكيت كات، وسكة سفر".

تزوجت من الملياردير السعودي رجل الأعمال سعود الشربتلي، عام 1997، الذي أهداها طائرة خاصة، وخاتمًا قدره 200 ألف دولار، وقصرًا في لندن، كما كتب لها مهرًا حوالي مليون دولار.

اشترط عليها زوجها الابتعاد عن الساحة الفنية، فخضعت له، وتركت التمثيل، وارتدت الحجاب، وفضلت حياة الاستقرار مع شريك حياتها قبل أكثر من عشرين عاما.





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