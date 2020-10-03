في أجرأ اطلالة.. هيا مرعشلي تخطف الأنظار بالبكيني الضيق والقصير (صورة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٢٩ مساءً (خاص / دوت الخليج )

تداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن، ورواد بموقع إنستغرام، صورة جريئة للفنانة هيا مرعشلي.

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وظهرت مرعشلي في الصورة المتداولة وهي ترتدي بكيني قصير وضيق باللون الأسود، وتنتعل حذاء رياضياً أبيضاً، فيما يدها اليمنى تتحسس شعرها والاخرى ممسكة بتلفون مرفوع إلى إمام وجهها.

وحازت الصورة على مشاركات واعجابات وتعليقات كثيرة ، وتنوعت التعليقات بين الإشادة والإطراء والاندهاش والنقد المنطقي والنقد الجارح والمتطرف...

وكانت النجمة السورية هيا مرعشلي، قد خطفت أنظار جمهور منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مؤخراً بإطلالة أنيقة استعرضت من خلالها جمالها بجراءة كبيرة.

وتداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، تلك الإطلالة بشكل واسع عبر منصة "إنستغرام"، وحظيت بتفاعل كبير من المتابعين.

وظهرت الفنانة هيا مرعشلي، بفستان اسود قصير، مكشوفة الساقين والفخذين بالكامل، فيما أعتمدت تسريحة شعر جذابة ومثيرة ، انسدلت نحو ظهرها وكتفيه حتى وصلت إلى سلم الدرج الذي تجلس فيه الفنانة .

أما عيني النجمة السورية، فكعادتهما، بدتا واسعتين وساحرتين وتحمل مع نظراتهما الكثير من الأنوثة والرقة والإثارة.

يذكر أنه ورغم الغياب المتكرر للفنانة هيا مرعشلي، عن منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن رواد التواصل ، وصفحات متخصصة بأخبار المشاهير والفنانين، يتداولون صورا قديمة لها يومياً، وكانت آخرها الصورة أعلاه التي ظهرت فيها بفستان اسود قصير.

وهيا مرعشلي، هي ابنة الفنانين طارق مرعشلي والراحلة رندا مرعشلي، وقدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الاعمال الناجحة أهمها مسلسل طوق البنات وتعتبر من النجمات الصاعدات الآتي يحظين بجماهيرية واسعة في سوريا وعلى مستوى الوطن العربي.



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