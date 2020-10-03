بعد ظهورها في أحضان السيد.. هبة نور تطل على الجمهور بشورت قصير للغاية (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٣ مساءً (خاص / دوت الخليج )

عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام نشرت الفنانة هبة نور ، صورة حديثة وجريئة سحرت متابعيها .

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وظهرت هبه نور وهي ترتدي شورت جينز قصير وضيق، وتيشيرت أبيض وطاقية، مكشوفان الساقين والفخذين بالكامل مع قليل من البطن.

واختارت النجمة السورية، لإطلالتها الجديدة، تسريحة شعر جذابة انسدلت خصلاتها إلى كتفيها وصدرها وظهرها ، وحذاء رياضي مع مكياج خفيف زادها جمالاً ورقة وإثارة.

وعلقت عليها قائلة : إن شاء الله تكونوا جميعا بألف خير وعافية" فأنهالت سريعا إعجابات وتعليقات المتابعين الذين تغزلوا بجمالها الساحر واطلالتها الجميلة والجريئة.

ورد متابع على تعليق الفنانة هبة نور قائلاً :"هبوش الجميلة اكيد احنا بخير طول ما أنت موجودة بحياتنا" ، وكتب متابع ثاني: "نحبك يا هندوشة يا قمر" ، وعلق اخر :"ما شاء قمر بتجنني".

جاء ذلك بعد نشر حسابات متخصصة في مجال الفن، صور للفنانة هبة نور برفقة الفنانين خالد القيش والفنان يزن السيد.

واطلت هبة ، على جمهورها عبر تلك الصورة، من بين أحضان مواطنيها القيش والسيد، وهي ترتدي فستانًا أبيضاً وضيقاً.

وظهرت في الصورة المتداولة، نور وهي بين أحضان القمش من الأمام ، وبين أحضان السيد من الخلف، وثلاثتهم يبتسمون ملئ أفواههم، وفي قمة السعادة .

وركز المتابعون في معظم تعليقاتهم، على الفنانة هبة نور، متطرقين إلى احتضان الفنان خالد القيش لها وإلى ظهورها مسرورة وهي بين أحضانه من الأمام ، واحضان الفنان السيد من الخلف .

ولم تخل التعليقات من توجيه النقد الشديد للفنانة السورية، بسبب ما أسماه البعض "الجرأة في ملابسها الضيفة وفي التصاق جسدها بزميليها".

وتخوض هبة نور حاليا تجربتها الكوميدية الثانية، في مسلسلها الجديد "نسونجي بالحلال" ، إلى جانب كل من الفنانين، زياد برجي وميرفا القاضي ونادين الراسي.

وقالت في تصريحات صحفية، إنها تؤدي في "نسونجي بالحلال" شخصية "جوري" وهي إحدى الفتيات الثلاث اللواتي يلاحقهن زياد برجي. رافضة الحديث عن أية تفاصيل اخرى عن الشخصية، معتبرة أنه لم يزل من المبكر الكشف عنها.

وعلى عكس ما توقع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وما يتم تداوله عبر بعض الصفحات المعنية بالشأن الدرامي بأن تكون الأجواء سلبية بين النجمات اللواتي يجتمعن للمرة الأولى نظرا لأن المنافسة هنا موجودة أمام الكاميرا وخلفها على صعيد الأداء والجمال، فقد نفت هبة نور وجود أي مشاحنات بين النجمات، مؤكدةً أن أجواء التصوير جميلة ومريحة والجميع يعمل على قدم وساق لإنجاح هذا العمل الفني.

وأعربت نور عن سعادتها بخوض هذه التجربة التي وصفتها بالممتعة والرائعة، مضيفة أن المحبة المتبادلة بين فريق العمل تجعل المهمة أجمل، بالرغم من ظروف التصوير بظل جائحة فيروس كورونا.

وحول شريكتيها بالعمل قالت النجمة السورية إن ميرفا القاضي ونادين الراسي قريبتان من القلب، أما عن زياد برجي فوصفته بأنه شخص لطيف وفنان حقيقي، كاشفة عن بعض تفاصيل كواليس التصوير بقولها: " نحن نغني طيلة الوقت في الكواليس، وربما سننشر أحد الفيديوهات المشتركة قريبا".

يشار إلى أن مسلسل "نسونجي بالحلال" عمل كوميدي مؤلف من ثلاثين حلقة تلفزيونية ويتطرق لفترة الحجر الصحي بشكل كوميدي من خلال رجل يخضع للحجر مع ثلاث فتيات جميلات. وهو فكرة المخرج أسامة الحمد، ونص وسيناريو المخرج زهير قنوع، وإخراج نبيل لبس.

ويعدّ هذا هو العمل الكوميدي الثاني لهبة نور بعد عشارية "طبق الأصل" التي انتهت من تصويرها قبل شهر تقريبا.



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