ياسمين صبري وأبو هشيمة يعلقان على شائعات انفصالهما (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٧ مساءً (دوت الخليج - خاص)

نفت الفنانة ياسمين صبري شائعات طلاقها من زوجها رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة بصورة جديدة.

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إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

وشاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة تجمعها بأبو هشيمة ظهرا فيها بملابس رسمية أنيقة باللون الكحلي، مصحوبة بعدد من القلوب.

وحازت الصورة التي نشرتها صبري مساء أمس عبر حسابها في اانستجرام على أكثر من 700 ألف إعجاب.

ومؤخرا ترددت أنباء عن انفصال ياسمين و أبو هشيمة وعودة الأخير إلى طليقته هيفاء وهبي.





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